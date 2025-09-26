George Simion, sfidat de AUR Moldova. Rămâne în cursa pentru parlamentarele de duminică. "Fraților, nu ne retragem. Nu suntem o filială a AUR România"

Boris Volosatîi, candidatul care deschide lista AUR la alegerile parlamentare din Republica Moldova, a infirmat vineri că partidul se retrage din cursa electorală, contrazicând astfel anunțul făcut de partidul condus de George Simion, care informase anterior într-un comunicat că formațiunea se retrage pentru a evita o fragmentare și mai mare a votului de duminică.

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din România, condus de George Simion, a anunțat vineri, 26 septembrie, într-un comunicat „retragerea AUR din competiția electorală din Republica Moldova”. Totodată, partidul a spus că le urează succes tuturor celor rămași în cursa electorală din 28 septembrie din Republica Moldova.

La scurt timp, Boris Volosatîi, candidatul care deschide lista AUR Moldova la alegerile parlamentare, a scris pe pagina sa de Facebook că partidul nu se retrage: „Fraților, nu ne retragem. Nu suntem o filială a AUR România. Suntem un partid înregistrat legal și prezent în cursa electorală”, a precizat el, subliniind că AUR din Republica Moldova este un partid independent și nu o filială a AUR România.

„Singurul partid AUR care participă la alegerile parlamentare din Republica Moldova este AUR din Republica Moldova, înregistrat legal la Chișinău, cu conducere proprie, avându-l președinte pe Boris Volosatîi, cu liste proprii de candidați. (…) AUR din Republica Moldova este un partid independent.

Ads

Nu suntem o filială a AUR România, ci succesor de drept al Partidului Popular Românesc, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 31 decembrie 2013. (…) Vrem să credem că această declarație nu este un gest intenționat de a induce electoratul în eroare, dar considerăm important să reafirmăm adevărul. AUR din Republica Moldova rămâne ferm în cursa electorală și va merge până la capăt”, se arată într-o declarație oficială a Partidului AUR din Republica Moldova, citată de NewsMaker.

Boris Volosatîi a fost deputat în Parlamentul României pe listele AUR și fost director al Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău. În noiembrie 2022, Volosatîi a devenit noul președinte al AUR Moldova.

Duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. În buletinul de vot vor figura în total 15 partide politice, 3 blocuri electorale și 4 candidați independenți. Pentru partidele politice, pragul electoral pentru a accede în parlament este de 5%, iar pentru blocurile electorale 7%.

Ads