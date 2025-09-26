Încă un partid scos din cursa electorală în Republica Moldova. Era condus de o presupusă apropiată a oligarhului fugar Ilan Şor

Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a anulat vineri seara înregistrarea partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, şi a candidaţilor săi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia intervine cu două zile înainte de scrutin şi după ce aceeaşi instituţie anunţase cu câteva ore mai înainte că scoate din cursa electorală un alt partid prorus, Inima Moldovei, care face parte din Blocul Patriotic, favoritul din rândurile opoziţiei.

Decizia Comisiei Electorale a fost luată ca urmare a examinării sesizărilor depuse de către Partidul Social Democrat European, Inspectoratul de Poliţie Orhei, Inspectoratul Naţional de Investigaţii, Direcţia de Poliţie a Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia, Inspectoratul de Poliţie Bălţi, Centrul Naţional Anticorupţie, precum şi a informaţiei prezentate de către Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, precizează CEC într-un comunicat.

Motivele invocate ţin de folosirea fondurilor financiare şi materiale nedeclarate de către concurentul electoral în rapoartele privind gestiunea financiară, utilizarea mijloacelor financiare din străinătate, oferirea de bani, bunuri, prestări de servicii sau acordarea de foloase în scopul determinării alegătorului să îşi exercite drepturile electorale. De asemenea, partidul „Moldova Mare” este suspectat de participare în cadrul unui bloc electoral menit să ofere un „camuflaj” reprezentanţilor unor partide politice ale căror activitate a fost limitată ca urmare a recunoaşterii acestora ca fiind succesori ai unui partid politic declarat neconstituţional.

Publicaţia ucraineană Evropiska Pravda scria zilele trecute că partidul „Moldova Mare”, care are în program pretenţii teritoriale faţă de Ucraina, voia să intre în parlament cu promisiunea de a anexa o parte din regiunea Odesa. Ideologia sa este naţionalismul moldovenesc. Este un partid inexistent în viaţa politică reală. A fost creat şi este condus de Victoria Furtună, fostă procuroare, considerată omul oligarhului moldovean fugar Ilan Şor, cel care locuieşte acum la Moscova şi care lucrează pentru Kremlin, coordonând activităţile ruseşti în Moldova.

Victoria Furtună este sancţionată de Uniunea Europeană

Ea a intrat în lupta electorală cu sloganul „Pentru Dumnezeu! Pentru pământ! Pentru moldoveni!”. Partidul său a fost relansat în luna martie 2025. Acesta a fost înregistrat în 2007, fiind iniţial denumit „Mişcarea politică Pentru Neam şi Ţară”, dar şi-a schimbat denumirea în 2020. Anunţul despre relansarea formaţiunii a fost făcut de către Victoria Furtună la doar câteva zile după ce ea a apărut într-o fotografie cu ambasadorul agreat al Rusiei la Chişinău în care se vedea portretul lui Putin pe fundal, scrie Ziarul de Gardă.

