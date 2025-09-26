Încă un partid scos din cursa electorală în Republica Moldova. Era condus de o presupusă apropiată a oligarhului fugar Ilan Şor

Autor: Adrian Zia
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 22:26
562 citiri
Încă un partid scos din cursa electorală în Republica Moldova. Era condus de o presupusă apropiată a oligarhului fugar Ilan Şor
Victoria Furtună, președinta partidului Moldova Mare FOTO Facebook/Victoria Furtună

Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a anulat vineri seara înregistrarea partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, şi a candidaţilor săi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia intervine cu două zile înainte de scrutin şi după ce aceeaşi instituţie anunţase cu câteva ore mai înainte că scoate din cursa electorală un alt partid prorus, Inima Moldovei, care face parte din Blocul Patriotic, favoritul din rândurile opoziţiei.

Decizia Comisiei Electorale a fost luată ca urmare a examinării sesizărilor depuse de către Partidul Social Democrat European, Inspectoratul de Poliţie Orhei, Inspectoratul Naţional de Investigaţii, Direcţia de Poliţie a Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia, Inspectoratul de Poliţie Bălţi, Centrul Naţional Anticorupţie, precum şi a informaţiei prezentate de către Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, precizează CEC într-un comunicat.

Motivele invocate ţin de folosirea fondurilor financiare şi materiale nedeclarate de către concurentul electoral în rapoartele privind gestiunea financiară, utilizarea mijloacelor financiare din străinătate, oferirea de bani, bunuri, prestări de servicii sau acordarea de foloase în scopul determinării alegătorului să îşi exercite drepturile electorale. De asemenea, partidul „Moldova Mare” este suspectat de participare în cadrul unui bloc electoral menit să ofere un „camuflaj” reprezentanţilor unor partide politice ale căror activitate a fost limitată ca urmare a recunoaşterii acestora ca fiind succesori ai unui partid politic declarat neconstituţional.

Publicaţia ucraineană Evropiska Pravda scria zilele trecute că partidul „Moldova Mare”, care are în program pretenţii teritoriale faţă de Ucraina, voia să intre în parlament cu promisiunea de a anexa o parte din regiunea Odesa. Ideologia sa este naţionalismul moldovenesc. Este un partid inexistent în viaţa politică reală. A fost creat şi este condus de Victoria Furtună, fostă procuroare, considerată omul oligarhului moldovean fugar Ilan Şor, cel care locuieşte acum la Moscova şi care lucrează pentru Kremlin, coordonând activităţile ruseşti în Moldova.

Victoria Furtună este sancţionată de Uniunea Europeană

Ea a intrat în lupta electorală cu sloganul „Pentru Dumnezeu! Pentru pământ! Pentru moldoveni!”. Partidul său a fost relansat în luna martie 2025. Acesta a fost înregistrat în 2007, fiind iniţial denumit „Mişcarea politică Pentru Neam şi Ţară”, dar şi-a schimbat denumirea în 2020. Anunţul despre relansarea formaţiunii a fost făcut de către Victoria Furtună la doar câteva zile după ce ea a apărut într-o fotografie cu ambasadorul agreat al Rusiei la Chişinău în care se vedea portretul lui Putin pe fundal, scrie Ziarul de Gardă.

George Simion, sfidat de AUR Moldova. Rămâne în cursa pentru parlamentarele de duminică. "Fraților, nu ne retragem. Nu suntem o filială a AUR România"
George Simion, sfidat de AUR Moldova. Rămâne în cursa pentru parlamentarele de duminică. "Fraților, nu ne retragem. Nu suntem o filială a AUR România"
Boris Volosatîi, candidatul care deschide lista AUR la alegerile parlamentare din Republica Moldova, a infirmat vineri că partidul se retrage din cursa electorală, contrazicând astfel anunțul...
Traian Băsescu, despre riscurile unui vot antieuropean în Republica Moldova: "S-ar putea consolida o bază militară anti-NATO, anti-România. Un Kaliningrad"
Traian Băsescu, despre riscurile unui vot antieuropean în Republica Moldova: "S-ar putea consolida o bază militară anti-NATO, anti-România. Un Kaliningrad"
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că alegerile parlamentare din Republica Moldova, dacă ar plasa pe primul loc partidele anti-europene, ar avea un impact extrem de periculos nu doar...
#alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, #partidul Moldova Mare, #excludere partid , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Acolo practic se murea". Marturia cutremuratoare a mamei unei fetite care a murit in sectia ATI de la Spitalul "Sf Maria" din Iasi
DigiSport.ro
Rasturnare de situatie: TAS a publicat decizia! Cati bani ia, de fapt, FCSB pentru Florinel Coman
DigiSport.ro
De nicaieri! Simona Halep, mesaj pentru toata lumea: "Sa nu ma numiti norocoasa"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Relațiile României cu Moldova, în pericol: Dilema pentru Nicușor Dan, după ultimele sondaje. Politolog: „Moscova va încerca să compromită Bucureștiul”
  2. Reforma administrativă, imposibilă. „Tăierile din administrație afectează membrii de partid. S-ar crea un exod politic către opoziție.”
  3. Încă un partid scos din cursa electorală în Republica Moldova. Era condus de o presupusă apropiată a oligarhului fugar Ilan Şor
  4. George Simion, sfidat de AUR Moldova. Rămâne în cursa pentru parlamentarele de duminică. "Fraților, nu ne retragem. Nu suntem o filială a AUR România"
  5. Andrei Caramitru dă de pământ cu suveraniștii. "Până și Ceaușescu era anti-rus. Acum trăim o rușine istorică inimaginabilă. Partide întregi, candidați, direct pro-ruși"
  6. Traian Băsescu, despre riscurile unui vot antieuropean în Republica Moldova: "S-ar putea consolida o bază militară anti-NATO, anti-România. Un Kaliningrad"
  7. Președintele Senatului României îi îndeamnă pe cetățenii Republicii Moldova să meargă la vot: "Aveți acum ocazia de a scrie viitorul" VIDEO
  8. Titus Corlățean, revoltat pe tema dronelor: „Trebuie să arătăm că suntem stăpâni în țara asta!”. Propunerea fostului ministru de Externe
  9. Alertă cu bombă la judecătoria din Chișinău unde Plahotniuc urma să fie adus în fața judecătorului
  10. Putin, furios pentru că observatorii ruşi au fost interziși la alegerile legislative din Republica Moldova. Amenințarea liderului de la Kremlin