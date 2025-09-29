Maia Sandu s-a decis. Ia în calcul aderarea la UE fără Transnistria. Care este al doilea scenariu

Autor: Adrian Zia
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 16:05
1117 citiri
Maia Sandu s-a decis. Ia în calcul aderarea la UE fără Transnistria. Care este al doilea scenariu
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu FOTO: Facebook/Maia Sandu

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a declarat luni, 29 septembrie, că ia în calcul aderarea țării sale la Uniunea Europeană fără Transnistria.

Lidera de la Chișinău a afirmat, într-o conferință de presă, că procesul de aderare la UE fără regiunea separatistă transnistreană face parte dintr-un scenariu de rezervă al autorităților moldovene, primul scenariu fiind aderarea 'într-un singur pas'.

'Ne dorim să aderăm la UE într-un singur pas, cu țara reîntregită, dar, în situația în care nu vom avea această posibilitate - pentru că cunoașteți faptul că Federația Rusă își menține trupele ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și asta este cea mai mare piedică pentru reîntregirea țării - pentru această situație există și al doilea scenariu, care înseamnă aderarea la UE în doi pași', a afirmat Sandu.

Președinta spune că 'aderarea la Uniunea Europeană este un proces meritocratic' și că atât Moldova, cât și Ucraina îndeplinesc condițiile impuse de forurile europene.

'Ambele țări, și Republica Moldova, și Ucraina, au întrunit toate condițiile pentru ca să se treacă la următoarea etapă și așteptăm ca instituțiile europene și statele membre să găsească o soluție. Noi credem în acest proces meritocratic și, evident, vom munci în continuare pentru ca să putem să avansăm cât mai repede pe calea aderării la UE', a mai spus Maia Sandu.

Maia Sandu, mesaj ferm pentru alegătorii moldoveni: „Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte. Acțiunile și inacțiunile noastre au întotdeauna urmări” VIDEO
Maia Sandu, mesaj ferm pentru alegătorii moldoveni: „Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte. Acțiunile și inacțiunile noastre au întotdeauna urmări” VIDEO
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis vineri un ultim mesaj electoratului înaintea alegerilor parlamentare de duminică, în încercarea de a mobiliza alegătorii să participe la...
Multă sărăcie. Care este pensia medie în Republica Moldova
Multă sărăcie. Care este pensia medie în Republica Moldova
Republica Moldova este recunoscută drept una dintre cele mai sărace țări din Europa, alături de Ucraina. Pensionarii suferă cel mai mult în fosta Basarabie, teritoriu confiscat de ruși în...
#alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, #Moldova aderare UE, #Maia Sandu presedinte Moldova, #Transnistria , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum vad italienii asemanarea cu romanii: "Stramosii lor erau, in esenta, dacii de la Marea Neagra, cuceriti de romani"
DigiSport.ro
Gigi Becali, intalnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: "Hai, ma, ce faci? Arunca!". Decizie total surprinzatoare
ObservatorNews.ro
Alerta de vreme rea in aproape toata tara. Ploi, frig si ninsori la munte, timp de trei zile

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Maia Sandu s-a decis. Ia în calcul aderarea la UE fără Transnistria. Care este al doilea scenariu
  2. Igor Dodon nu recunoaște rezultatele alegerilor din Republica Moldova. „Sunt unele încălcări pe care noi le analizăm”
  3. „Rusia nu ne poate opri”. Ce a răspuns Maia Sandu când a fost întrebată ce mesaj are pentru Vladimir Putin
  4. Rezultat final în Republica Moldova. Partidul Maiei Sandu a luat peste 50% din voturi. Principalul partid pro-rus a obținut mai puțin de jumătate
  5. Liderul PSD Iași cere demisia lui Costel Alexe, președintele liberal al CJ, în urma morților de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”
  6. Maia Sandu, primele declarații după victoria zdrobitoare PAS la alegerile parlamentare. „Nu ne-am lăsat cumpărați, speriați sau intimidați”
  7. Protestul pro-rușilor de la Chișinău a durat doar jumătate de oră. Dodon: „Partidele de opoziție au învins”. Contramanifestanții: “Câte unu, câte doi, dodoniștii la gunoi” VIDEO
  8. Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu. „Manevrele subversive rusești, dezinformarea constantă - niciuna nu a funcționat.” Președintele ucrainean promite sprijin pentru Chișinău
  9. Rusia acuză că sute de mii de moldoveni nu au putut vota. Kremlinul: „Trebuie să rezolve această problemă”
  10. Președintele Nicușor Dan reacționează la victoria Maiei Sandu și a forțelor pro-UE: ”România va continua să fie alături de voi” VIDEO