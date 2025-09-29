Maia Sandu s-a decis. Ia în calcul aderarea la UE fără Transnistria. Care este al doilea scenariu

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a declarat luni, 29 septembrie, că ia în calcul aderarea țării sale la Uniunea Europeană fără Transnistria.

Lidera de la Chișinău a afirmat, într-o conferință de presă, că procesul de aderare la UE fără regiunea separatistă transnistreană face parte dintr-un scenariu de rezervă al autorităților moldovene, primul scenariu fiind aderarea 'într-un singur pas'.

'Ne dorim să aderăm la UE într-un singur pas, cu țara reîntregită, dar, în situația în care nu vom avea această posibilitate - pentru că cunoașteți faptul că Federația Rusă își menține trupele ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și asta este cea mai mare piedică pentru reîntregirea țării - pentru această situație există și al doilea scenariu, care înseamnă aderarea la UE în doi pași', a afirmat Sandu.

Președinta spune că 'aderarea la Uniunea Europeană este un proces meritocratic' și că atât Moldova, cât și Ucraina îndeplinesc condițiile impuse de forurile europene.

'Ambele țări, și Republica Moldova, și Ucraina, au întrunit toate condițiile pentru ca să se treacă la următoarea etapă și așteptăm ca instituțiile europene și statele membre să găsească o soluție. Noi credem în acest proces meritocratic și, evident, vom munci în continuare pentru ca să putem să avansăm cât mai repede pe calea aderării la UE', a mai spus Maia Sandu.

