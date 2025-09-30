Maia Sandu, după victoria la alegerile parlamentare: "Problema cea mai complicată este cum scăpăm de trupele ruse" din Transnistria VIDEO

După victoria forțelor pro-europene în alegerile parlamentare din Republica Moldova, "problema cea mai complicată este cum scăpăm de trupele ruse" de pe teritoriul Republicii Moldova, aflate în Transnistria, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Șefa de stat a Republicii Moldova a făcut această declarație în seara de 30 septembrie 2025, într-un interviu acordat emisiunii „În Context”, de la postul Moldova 1.

"Trebuie să găsim o soluție să plece armata rusă de pe teritoriul nostru, în mod pașnic", a precizat Maia Sandu. Apoi, în relația cu Transnistria, "trebuie să se producă reintegrarea. Trebuie să facem ca oamenii de acolo să înțeleagă că oamenii de pe malul drept al Nistrului trăiesc mai bine - deja trăiesc mai bine", a explicat președinta Republicii Moldova.

Șefa statului a recunoscut însă că reintegrarea Transnistriei în cadrul Republicii Moldova, "pe domeniul bancar, pe domeniul social, pe fiecare domeniu în parte", va fi o acțiune costisitoare din punct de vedere financiar.

"Costurile economice ale reintegrării sunt mari, și bugetul Republicii Moldova, de unul singur, nu are cum să facă față. Noi discutăm acest subiect din anul 2023, de când am făcut planul pentru reintegrare", a explicat președinta Maia Sandu.

Conform informațiilor vehiculate în spațiul public, Rusia ar avea circa 1500 de militari în regiunea de est a Republicii Moldova, cunoscută sub numele de Transnistria. Rusia refuză în mod constant să retragă acești militari, pe motiv că ei sunt "pacificatori" care apără populația rusofonă din Transnistria. Guvernul de la Chișinău nu are control asupra regiunii Transnistriei. Practic, regiunea este condusă de așa-zisele autorități cu sediul în orașul Tiraspol.

