Maia Sandu, după victoria la alegerile parlamentare: "Problema cea mai complicată este cum scăpăm de trupele ruse" din Transnistria VIDEO

Autor: Mihai Diac
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 20:12
416 citiri
Maia Sandu, după victoria la alegerile parlamentare: "Problema cea mai complicată este cum scăpăm de trupele ruse" din Transnistria VIDEO
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova - FOTO Facebook/Maia Sandu, arhivă

După victoria forțelor pro-europene în alegerile parlamentare din Republica Moldova, "problema cea mai complicată este cum scăpăm de trupele ruse" de pe teritoriul Republicii Moldova, aflate în Transnistria, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Șefa de stat a Republicii Moldova a făcut această declarație în seara de 30 septembrie 2025, într-un interviu acordat emisiunii „În Context”, de la postul Moldova 1.

"Trebuie să găsim o soluție să plece armata rusă de pe teritoriul nostru, în mod pașnic", a precizat Maia Sandu. Apoi, în relația cu Transnistria, "trebuie să se producă reintegrarea. Trebuie să facem ca oamenii de acolo să înțeleagă că oamenii de pe malul drept al Nistrului trăiesc mai bine - deja trăiesc mai bine", a explicat președinta Republicii Moldova.

Șefa statului a recunoscut însă că reintegrarea Transnistriei în cadrul Republicii Moldova, "pe domeniul bancar, pe domeniul social, pe fiecare domeniu în parte", va fi o acțiune costisitoare din punct de vedere financiar.

"Costurile economice ale reintegrării sunt mari, și bugetul Republicii Moldova, de unul singur, nu are cum să facă față. Noi discutăm acest subiect din anul 2023, de când am făcut planul pentru reintegrare", a explicat președinta Maia Sandu.

Conform informațiilor vehiculate în spațiul public, Rusia ar avea circa 1500 de militari în regiunea de est a Republicii Moldova, cunoscută sub numele de Transnistria. Rusia refuză în mod constant să retragă acești militari, pe motiv că ei sunt "pacificatori" care apără populația rusofonă din Transnistria. Guvernul de la Chișinău nu are control asupra regiunii Transnistriei. Practic, regiunea este condusă de așa-zisele autorități cu sediul în orașul Tiraspol.

A scăpat Republica Moldova de influența rusă? Ce urmează pentru Transnistria și aderarea la UE: „E simplu de înțeles”
A scăpat Republica Moldova de influența rusă? Ce urmează pentru Transnistria și aderarea la UE: „E simplu de înțeles”
Partidul pro-european PAS a consemnat o victorie „en fanfare” la parlamentarele din Republica Moldova. Formațiunea susținută de către președinta Maia Sandu va continua proiectele în...
Maia Sandu s-a decis. Ia în calcul aderarea la UE fără Transnistria. Care este al doilea scenariu
Maia Sandu s-a decis. Ia în calcul aderarea la UE fără Transnistria. Care este al doilea scenariu
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a declarat luni, 29 septembrie, că ia în calcul aderarea țării sale la Uniunea Europeană fără Transnistria. Lidera de la Chișinău a afirmat,...
#alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, #maia sandu, #Rusia Republica Moldova, #Transnistria, #Transnistria Moldova , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Pete Hegseth declara razboi "generalilor grasi" si anunta noi standarde: "Daca femeile pot face fata, excelent. Daca nu, asta e"
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu! A urmat dezastrul: "Nimeni nu este sigur ca va ramane"
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka "a socat audienta" cu imaginile postate
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum se vor câștiga următoarele alegeri, după ce PSD și PNL au dat bani mulți și au pierdut. „E timpul să ne întoarcem la școala clasică a politicii”
  2. Ce ar însemna o revenire a lui Călin Georgescu pentru AUR și George Simion. „Nu știu dacă a reușit asimilarea completă a electoratului georgist”
  3. Care este primul partid al țării. Cine domină sondajele și ce formațiune rămâne cea mai organizată forță politică
  4. Maia Sandu, după victoria la alegerile parlamentare: "Problema cea mai complicată este cum scăpăm de trupele ruse" din Transnistria VIDEO
  5. "Aș paria că în trei ani Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene", anunță președintele Nicușor Dan
  6. Președintele Nicușor Dan, derutat la ceremonia militară de la Timișoara. Nu părea să știe că soldații îi vor da onorul VIDEO
  7. "Figuri reşapate şi gălăgioase". Lider PNL, atac la social-democrații Adrian Câciu şi Marius Budăi. "Din păcate, tupeul ține loc de ierarhie"
  8. Președintele Nicușor Dan, despre imixtiunea Rusiei în alegeri: "Mi-a plăcut foarte mult raportul procurorului general". Totuși, "încă nu avem imaginea completă"
  9. AUR convoacă Congresul Național al partidului la Alba Iulia, chiar în ajunul Zilei Naționale a României
  10. Premierul Ilie Bolojan, pus la zid de primarii din Coaliție. Cer ca reforma administrației locale să fie făcută de guvern concomitent cu cea a administrației centrale SURSE

Ultimele emisiuni

Acum 39 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu