Un partid unionist a intrat în Parlamentul Republicii Moldova. Liderul formațiunii, aliat al lui George Simion, cere unirea cu România FOTO

Autor: Andi Miron
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 09:14
1156 citiri
Partidul Democrația Acasă (PDA) Rep. Moldova / PDA - pagină oficială de Facebook

Un partid unionist din Republica Moldova intră în Parlament, cu aproape 6% dintre voturile exprimate. Este vorba despre Partidul Democrația Acasă (PDA), condus de către Vasile Costiuc.

După numărarea a 99% dintre procesele verbale, PDA figurează cu 5,6%. Partidul Democrația Acasă, partid unionist, ocupă poziția a cincea, după PAS (pro-european), Blocul Patriotic (pro-rus), Blocul Alternativa (poziție ambiguă) și Partidul Nostru (pro-rus). Practic, aceste cinci partide vor forma noul legislativ de peste Prut. Sondajele de opinie dădeau PDA cu 2%.

Partidul Democrația Acasă a reușit să surclaseze Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) pe segmentul unionist. Partidul condus de către George Simion a obținut sub 1% dintre voturi, iar cu câteva zile înainte de scrutin și-a anunțat retragerea din cursă.

După închiderea urnelor, președintele partidului, Vasile Costiuc, a făcut declarații. El a acuzat administrația PAS de acțiuni nedemocratice.

„Desigur că ne-am așteptat la aceste cifre, pentru că noi am discutat cu foarte mulți oameni și am avut susținere de la oameni peste tot acolo unde am ajuns în campania electorală. Pentru toată teroarea mediatică la care au fost supuși oamenii de această guvernare... Acești 'băieți' trebuie să răspundă. Monopolul lor a distrus orice formă de democrație”, a transmis Costiuc, pentru UniMedia.info.

Vasile Costiuc, aliat al lui George Simion pe palierul suveranist

Vasile Costiuc s-a remarcat în ultimul an drept un partener politic al lui George Simion. Recent, cei doi au realizat o fotografie, publicată în social media.

În cadrul manifestațiilor publice, a aparițiilor TV, Vasile Costiuc susține integrarea europeană și totodată, unirea Republicii Moldova cu România.

Potrivit site-ului oficial al Partidului Democrația Acasă, formațiunea a fost creată în anul 2011, succesoare a Mișcării de Tineret Democrația Acasă.

„Valorile Partidului Democrația Acasă sunt: demnitatea, libertatea, responsabilitatea, cooperarea, solidaritatea, familia și tradiția. Aceste principii sunt reprezentate de cele 7 Stele de pe siglă dispuse într-un cerc alb pe fondul culorii albastre care simbolizează Credința și Dragostea Divinului”, se arată pe site-ul oficial.

Vasile Costiuc, președintele PDA, în vârstă de 44 de ani, este profesor de istorie și geografie. De asemenea, el a lucrat ca jurnalist și a devenit cunoscut publicului larg ca activist civic - ulterior, ca politician. La fel precum George Simion, Vasile Costiuc este foarte activ în social media. Pagina partidului are peste 530.000 de urmăritori.

De-a lungul timpului, aliatul ideologic al lui George Simion a participat la proteste „anti-Plahotniuc” și a corupției „pro-ruse” din Moldova. De asemenea, Costiuc a fost unul dintre liderii Mișcării pentru Unirea Basarabiei cu România. Astfel, a condus mai multe marșuri de la Chișinău la București, cu lozinci precum „Jos mâna rusă din Basarabia!”, „Rușii dezbină, tricolorul unește!”. În 2018, Costiuc a fost unul dintre organizatorii principali ai marșului de 1.000 de kilometri de la Chișinău la Alba Iulia, dedicat Centenarului Marii Uniri. Costiuc ar fi adus mii de oameni la manifestație, din Moldova, și a susținut că unirea e „singura cale de salvare” împotriva influenței Kremlinului.

