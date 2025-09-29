Multă sărăcie. Care este pensia medie în Republica Moldova

Autor: Dan Stan
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 12:15
500 citiri
Multă sărăcie. Care este pensia medie în Republica Moldova
Cuplu de pensionari care stă pe o bancă FOTO Pixabay

Republica Moldova este recunoscută drept una dintre cele mai sărace țări din Europa, alături de Ucraina. Pensionarii suferă cel mai mult în fosta Basarabie, teritoriu confiscat de ruși în repetate rânduri de-a lungul istoriei și administrat în ultimele decenii în general de politicieni aflați sub influența Moscovei.

Tabăra pro-europeană s-a impus categoric duminică seara, 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare. PAS a obținut peste 50%. Inclusiv în Transnistria, formațiunea susținută de către Maia Sandu a primit 30% dintre voturi. În plus, un alt partid care contestă influența Moscovei, însă unionist, Partidul Democrația Acasă (PDA) consemnează 6%.

Totuși, o mare parte a populației este rusofonă, chiar pro-rusă, iar existența unor partide pro-ruse reprezintă o realitate. Integrarea în Uniunea Europeană, proiect asumat de PAS și de președintă, reprezintă prima soluție împotriva influenței pro-ruse, o direcție ce ar putea ridica nivelul de trai al micului stat de peste Prut.

Pensiile și salariile din Republica Moldova

Republica Moldova este una dintre țările cu cea mai mare diasporă, raportată la populația statului propriu-zis. Motivele sunt evidente. Salariile sunt mici, prețurile sunt comparabile cu cele din România. În ultimii ani, marcați de instabilitatea COVID și de conflictul ruso-ucrainean, inflația a ajuns la 65%, susțin analiștii. Pensia medie în Republica Moldova este de 4.300 de lei moldovenești, adică 1.117 lei românești, față de 2.759 lei în România.

Salariul mediu este de aproximativ 4.000 de lei românești în Republica Moldova, față de România, unde acesta este de aproximativ 5.500 de lei net lunar.

Un partid unionist a intrat în Parlamentul Republicii Moldova. Liderul formațiunii, aliat al lui George Simion, cere unirea cu România FOTO
Un partid unionist a intrat în Parlamentul Republicii Moldova. Liderul formațiunii, aliat al lui George Simion, cere unirea cu România FOTO
Un partid unionist din Republica Moldova intră în Parlament, cu aproape 6% dintre voturile exprimate. Este vorba despre Partidul Democrația Acasă (PDA), condus de către Vasile Costiuc....
Cât de greu atârnă alegerile din Moldova în lupta Europei împotriva Kremlinului. „Cele mai importante alegeri din istoria țării”, potrivit politologilor europeni
Cât de greu atârnă alegerile din Moldova în lupta Europei împotriva Kremlinului. „Cele mai importante alegeri din istoria țării”, potrivit politologilor europeni
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc duminica aceasta, vor fi urmărite cu sufletul la gură de întreaga Europă, fiind considerate de politologii și analiștii...
#alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, #saracie, #pensii, #Republica Moldova , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum vad italienii asemanarea cu romanii: "Stramosii lor erau, in esenta, dacii de la Marea Neagra, cuceriti de romani"
a1.ro
Ce diferenta de varsta exista intre Roxana Nemes si sotul ei, Calin Hagima. Artista a nascut
DigiSport.ro
Planul urgent al lui Ion Tiriac pentru "femeia perfecta": "Stiu ca ma vor amenda, dar sunt pregatit sa platesc!"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Macron a comentat victoria proeuropenilor de la Chișinău în limba română: ”Alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță”. Reacția lui Tusk
  2. Multă sărăcie. Care este pensia medie în Republica Moldova
  3. Prima reacție a PAS după victoria categorică în alegerile parlamentare în fața forțelor Rusiei. ”Moldova, mă-nchin în fața ta!” VIDEO
  4. Liderii europeni salută victoria zdrobitoare a Maiei Sandu: ”Moldovenii au ales democrația și reforma în fața presiunilor Rusiei / Ușa noastră este deschisă”
  5. Cele mai mari pericole pentru premierul Ilie Bolojan. Politolog: ”E bine să nu pomenești zilnic că pleci din funcție”
  6. Surpriză în Transnistria. Ce scor a obținut PAS. Găgăuzia, teritoriul cel mai puternic „pro-rus”
  7. Sebastian Ghiță mai scapă de un dosar penal. Ce a decis instanța în legătură cu acuzațiile de trafic de influență aduse fostului deputat PSD
  8. Disperare la oamenii lui Putin după ce au fost zdrobiți de Maia Sandu în alegeri. Câți bani le promite Dodon moldovenilor care ies în stradă UPDATE
  9. Traian Băsescu râde de Vladimir Putin: „Asta l-au învățat un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare”
  10. Diferența fundamentală între diaspora românească și cea moldovenească în Germania la vot. Analiza șefului INSCOP