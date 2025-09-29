Republica Moldova este recunoscută drept una dintre cele mai sărace țări din Europa, alături de Ucraina. Pensionarii suferă cel mai mult în fosta Basarabie, teritoriu confiscat de ruși în repetate rânduri de-a lungul istoriei și administrat în ultimele decenii în general de politicieni aflați sub influența Moscovei.

Tabăra pro-europeană s-a impus categoric duminică seara, 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare. PAS a obținut peste 50%. Inclusiv în Transnistria, formațiunea susținută de către Maia Sandu a primit 30% dintre voturi. În plus, un alt partid care contestă influența Moscovei, însă unionist, Partidul Democrația Acasă (PDA) consemnează 6%.

Totuși, o mare parte a populației este rusofonă, chiar pro-rusă, iar existența unor partide pro-ruse reprezintă o realitate. Integrarea în Uniunea Europeană, proiect asumat de PAS și de președintă, reprezintă prima soluție împotriva influenței pro-ruse, o direcție ce ar putea ridica nivelul de trai al micului stat de peste Prut.

Pensiile și salariile din Republica Moldova

Republica Moldova este una dintre țările cu cea mai mare diasporă, raportată la populația statului propriu-zis. Motivele sunt evidente. Salariile sunt mici, prețurile sunt comparabile cu cele din România. În ultimii ani, marcați de instabilitatea COVID și de conflictul ruso-ucrainean, inflația a ajuns la 65%, susțin analiștii. Pensia medie în Republica Moldova este de 4.300 de lei moldovenești, adică 1.117 lei românești, față de 2.759 lei în România.

Salariul mediu este de aproximativ 4.000 de lei românești în Republica Moldova, față de România, unde acesta este de aproximativ 5.500 de lei net lunar.

