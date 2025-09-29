Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, le dă un sfat cetățenilor Republicii Moldova: "Sperăm ca în viitor să ia în considerare cu toții opțiunea unionistă"

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni, 29 mai 2025, că speră ca toți cetățenii Republicii Moldova să ia în considerare în viitor opțiunea unionistă ca fiind mai rațională și mai rapidă decât orice altă opțiune privind soarta acestei țări.

'În primul rând, pentru cetățenii Republicii Moldova care au votat un partid care este apropiat de noi ca vederi unioniste, le adresăm mulțumiri și felicitări. Pentru toți cetățenii Republicii Moldova - sperăm ca în viitor să ia în considerare cu toții opțiunea unionistă ca fiind mai rațională și mai rapidă decât orice altă opțiune privind soarta Republicii Moldova. În rest, fiind un stat independent, nu avem ce să spunem altceva decât ce am spune și cetățenilor din alte state europene care nu sunt membre ale Uniunii Europene', a spus Peiu, la Palatul Parlamentului, întrebat cum comentează rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

El a adăugat că nu crede că unirea României cu Republica Moldova va fi în folosul altor state, cum ar fi Rusia.

'Eu vă repet care este perspectiva noastră unionistă și dumneavoastră să judecați dacă este cumva în folosul unui alt stat. Noi am spus așa, că România trebuie să facă o propunere formală de reunificare Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova, această propunere să se bazeze pe o viitoare distribuire a deciziei în raport de 6 la 1 corespunzător raportului populațiilor din cele două state și le propunem o reunificare pe modelul german, adică Republica Moldova să recunoască Constituția României așa cum este, organizarea României, dar, repet, noi milităm pentru o propunere formală pe care să o facă România, iar Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova s-o accepte mai devreme sau mai târziu. Noi suntem convinși că, la un moment dat, o astfel de propunere nu poate fi evitată. Dacă dumneavoastră vedeți modalități în care asta ar servi Rusia, nu știu. Noi nu am spus că trebuie să facem un război să ocupăm Basarabia, ci am spus să facem o propunere formală, adresată din partea statului român către statul Republica Moldova. În ce fel este ăsta revizionist?', a mai declarat Peiu.

