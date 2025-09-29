Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, le dă un sfat cetățenilor Republicii Moldova: "Sperăm ca în viitor să ia în considerare cu toții opțiunea unionistă"

Autor: Mihai Diac
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 17:12
360 citiri
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, le dă un sfat cetățenilor Republicii Moldova: "Sperăm ca în viitor să ia în considerare cu toții opțiunea unionistă"
Petrișor Peiu, senator AUR - FOTO partidulaur.ro

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni, 29 mai 2025, că speră ca toți cetățenii Republicii Moldova să ia în considerare în viitor opțiunea unionistă ca fiind mai rațională și mai rapidă decât orice altă opțiune privind soarta acestei țări.

'În primul rând, pentru cetățenii Republicii Moldova care au votat un partid care este apropiat de noi ca vederi unioniste, le adresăm mulțumiri și felicitări. Pentru toți cetățenii Republicii Moldova - sperăm ca în viitor să ia în considerare cu toții opțiunea unionistă ca fiind mai rațională și mai rapidă decât orice altă opțiune privind soarta Republicii Moldova. În rest, fiind un stat independent, nu avem ce să spunem altceva decât ce am spune și cetățenilor din alte state europene care nu sunt membre ale Uniunii Europene', a spus Peiu, la Palatul Parlamentului, întrebat cum comentează rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

El a adăugat că nu crede că unirea României cu Republica Moldova va fi în folosul altor state, cum ar fi Rusia.

'Eu vă repet care este perspectiva noastră unionistă și dumneavoastră să judecați dacă este cumva în folosul unui alt stat. Noi am spus așa, că România trebuie să facă o propunere formală de reunificare Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova, această propunere să se bazeze pe o viitoare distribuire a deciziei în raport de 6 la 1 corespunzător raportului populațiilor din cele două state și le propunem o reunificare pe modelul german, adică Republica Moldova să recunoască Constituția României așa cum este, organizarea României, dar, repet, noi milităm pentru o propunere formală pe care să o facă România, iar Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova s-o accepte mai devreme sau mai târziu. Noi suntem convinși că, la un moment dat, o astfel de propunere nu poate fi evitată. Dacă dumneavoastră vedeți modalități în care asta ar servi Rusia, nu știu. Noi nu am spus că trebuie să facem un război să ocupăm Basarabia, ci am spus să facem o propunere formală, adresată din partea statului român către statul Republica Moldova. În ce fel este ăsta revizionist?', a mai declarat Peiu.

Multă sărăcie. Care este pensia medie în Republica Moldova
Multă sărăcie. Care este pensia medie în Republica Moldova
Republica Moldova este recunoscută drept una dintre cele mai sărace țări din Europa, alături de Ucraina. Pensionarii suferă cel mai mult în fosta Basarabie, teritoriu confiscat de ruși în...
Un partid unionist a intrat în Parlamentul Republicii Moldova. Liderul formațiunii, aliat al lui George Simion, cere unirea cu România FOTO
Un partid unionist a intrat în Parlamentul Republicii Moldova. Liderul formațiunii, aliat al lui George Simion, cere unirea cu România FOTO
Un partid unionist din Republica Moldova intră în Parlament, cu aproape 6% dintre voturile exprimate. Este vorba despre Partidul Democrația Acasă (PDA), condus de către Vasile Costiuc....
#alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, #petrisor peiu, #unionisti Moldova, #unionism, #Republica Moldova, #aur , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Kremlinul face acuzatii grave dupa ce partidul Maiei Sandu a castigat alegerile: "E ceva ce putem afirma cu certitudine"
a1.ro
Ce diferenta de varsta exista intre Roxana Nemes si sotul ei, Calin Hagima. Artista a nascut
DigiSport.ro
Emma Raducanu a vorbit despre originile sale si publicul a ramas "socat". Ce scriu americanii

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fostul primar Cătălin Cherecheș, aflat în închisoare, rămâne fără 2,6 milioane de lei. Decizia instanței
  2. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, le dă un sfat cetățenilor Republicii Moldova: "Sperăm ca în viitor să ia în considerare cu toții opțiunea unionistă"
  3. "POT este pregătit să preia guvernarea", anunță Anamaria Gavrilă. "Trebuie să fim pregătiți să înlocuim acest sistem în orice clipă"
  4. Maia Sandu s-a decis. Ia în calcul aderarea la UE fără Transnistria. Care este al doilea scenariu
  5. Igor Dodon nu recunoaște rezultatele alegerilor din Republica Moldova. „Sunt unele încălcări pe care noi le analizăm”
  6. „Rusia nu ne poate opri”. Ce a răspuns Maia Sandu când a fost întrebată ce mesaj are pentru Vladimir Putin
  7. Rezultat final în Republica Moldova. Partidul Maiei Sandu a luat peste 50% din voturi. Principalul partid pro-rus a obținut mai puțin de jumătate
  8. Liderul PSD Iași cere demisia lui Costel Alexe, președintele liberal al CJ, în urma morților de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”
  9. Maia Sandu, primele declarații după victoria zdrobitoare PAS la alegerile parlamentare. „Nu ne-am lăsat cumpărați, speriați sau intimidați”
  10. Protestul pro-rușilor de la Chișinău a durat doar jumătate de oră. Dodon: „Partidele de opoziție au învins”. Contramanifestanții: “Câte unu, câte doi, dodoniștii la gunoi” VIDEO