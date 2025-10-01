Ce șanse are unirea României cu Republica Moldova, după ultimele alegeri. Europarlamentar cu dublă cetățenie: „Un obiectiv realist, dar...”

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, de duminică, 28 septembrie, au reflectat dorința votanților moldoveni de a se detașa de influența regimului din Est. În mod inevitabil, acest aspect ridică noi semne de întrebare cu privire la fezabilitatea scenariului unionist.

Având în vedere episoadele istorice, potrivit estimărilor recente din spațiul public, o treime dintre moldoveni sunt plecați de acasă, relocați în Vest, inclusiv în România; aproape jumătate dintre moldoveni au și cetățenia română; jumătate dintre moldoveni ar fi rusofoni, iar o treime ar vorbi mai frecvent rusa decât româna, iar unii ar fi rusofili - în baza opțiunilor politice - există organizații civice, entități media și partide politice pro-ruse și implicit, aderenți.

Însă, Republica Moldova ar putea urma un curs mult mai hotărât pro-Vest, având în vedere votul de la ultimele parlamentare.

Cele 3 voci ale Republicii Moldova. Cum se raportează la NATO, UE și România

Vocile din spațiul public ce se opun influenței politice a Rusiei în Republica Moldova și care doresc aderarea la Uniunea Europeană (UE) sunt despărțite de un palier, cel unionist: unii susțin unirea României cu Republica Moldova, alții se opun.

În Republica Moldova, politicienii considerați pro-ruși, precum Igor Dodon, respectiv activiști apropiați de Moscova, precum Marina Tauber, se opun categoric integrării Moldovei în NATO, UE și unirii cu România. Această tabără devine tot mai puțin relevantă ca influență în spațiul public, aspect reflectat de migrația masivă a cetățenilor moldoveni către Vest și de rezultatele alegerilor de duminică, 28 septembrie.

Totodată, o altă categorie este cea care susține puternic integrarea Republicii Moldova în UE și la NATO, însă care manifestă fie scepticism privind scenariul unionist, fie exprimă o prioritizare a integrării europene, iar varianta unionistă o văd subsecventă, eventuală, neprioritară. Nicușor Dan și Maia Sandu se numără printre politicienii care de-a lungul timpului au exprimat poziții în această direcție.

Cea de-a treia categorie se referă la liderii de opinie care susțin atât integrarea în NATO, UE a Republicii Moldova, cât și unirea cu România. Mai mult decât atât, unii politicieni sau analiști din sfera unionistă consideră că aderarea la structurile internaționale trebuie să fie o componentă a „reîntregirii”. George Simion și Claudiu Târziu susțin această idee. De asemenea, Traian Băsescu s-a exprimat în această direcție, unirea României cu Republica Moldova, „dar fără Transnistria” - regiunea separatistă pro-rusă.

Europarlamentarul Eugen Tomac: „Reunificarea, un obiectiv realist. Dar nu trebuie forțate lucrurile”

Eugen Tomac, europarlamentar și istoric, cu cetățenie română, dar și moldovenească, a vorbit pentru Ziare.com despre perspectivele integrării Republicii Moldova în UE, dar și despre scenariul reunificării.

În opinia lui Eugen Tomac, Republica Moldova trebuie să se concentreze pe obiectivul principal, integrarea în Uniunea Europeană.

„În afara Uniunii Europene, alternativa este ca Rusia să-și atingă obiectivul de a transforma din nou Republica Moldova, acest ținut dintre Prut și Nistru, într-o gubernie a sa, pentru că obiectivul Rusiei e de a reface URSS. Noi trebuie să fim realiști și să privim prin prisma oportunităților pe care le avem astăzi. Integrarea europeană e un obiectiv pe care cetățenii Republicii Moldova îl consideră important. Noi îl considerăm extrem de important, iar în interiorul Uniunii Europene, atunci când va fi momentul potrivit și când va exista o majoritate asumată să discute deschis despre acest subiect (n.r. - al reunificării), o vom face. Când va fi acest moment, istoria ne va spune”, a comentat europarlamentarul.

Totodată, scenariul reunificării nu poate fi exclus, este de părere Eugen Tomac.

„Eu cred că este un obiectiv realist, pe care trebuie să-l privim cu responsabilitate. Dar nu trebuie forțate lucrurile mai mult decât pot fi făcute în contextul actual. În Republica Moldova, 50% dintre cetățeni sunt deja cetățeni ai României pentru că așa au optat ei, statul român oferindu-le posibilitatea de a redobândi cetățenia”, a mai punctat politicianul, pentru Ziare.com.

Politologul Andrei Țăranu: „De ce ar renunța Dorin Recean la funcția de prim-ministru pentru Ilie Bolojan?”

Politologul Andrei Țăranu crede că scenariul reunificării nu are vreo șansă, în condițiile în care ideea nu are o susținere importantă nici din partea elitelor politice, nici din partea cetățenilor.

„Se fac sondaje, dar nici în Republica Moldova, nici în România nu există majoritate. În aceste condiții, dacă doi oameni nu vor să se căsătorească, de ce să-i căsătorești cu forța?

Elita de acolo, nici ea nu vrea neapărat să se unească. Dorin Recean de ce ar renunța ca Pantelimon Halippa, în 1918, să fie prim-ministru, chiar așa, într-o țară extrem de mică, pentru a trăi în România, iar funcția de șef al Guvernului să fie pe mâna lui Ilie Bolojan? Nici elitele nu ar vrea să renunțe, nici o bună parte dintre cetățeni. Sigur că există o serie de avantaje, de a 'intra' în România (n.r. - în componența)...”, a declarat Țăranu, pentru Ziare.com.

Ce partide unioniste există în Republica Moldova

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a beneficiat de susținerea Blocului Unirea Națiunii (BUN), retras din cursa parlamentară. BUN este format din Partidul Reîntregirii Naționale „Acasă” și Partidul Național Liberal, două formațiuni care se proclamă unioniste.

În plus, un partid unionist, apropiat de George Simion, liderul AUR, a intrat în Parlamentul Republicii Moldova, cu aproape 6% dintre voturi, Partidul Democrația Acasă (PDA) - VEZI AICI.

