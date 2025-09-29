Când ar putea adera Republica Moldova la UE. Sorin Grindeanu a făcut anunțul: „Ne dorim finalizarea negocierilor!”

Autor: Dan Stan
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 09:55
648 citiri
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, se bucură pentru succesul major bifat de pro-europenii de la PAS, împotriva pro-rușilor, în cadrul alegerilor din Republica Moldova. Fostul ministru al Transporturilor crede că votul cetățenilor moldoveni reflectă categoric direcția spre care se va îndrepta micul stat de peste Prut.

„Felicitări cetățenilor din Republica Moldova, care au ales să continue parcursul european! Cu peste 50% din sufragii, PAS va putea să formeze un guvern orientat spre valori democratice, dezvoltare și un nivel de trai mai bun pentru cetățeni. Rezultatele votului de ieri demonstrează că Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana populismului, izolaționismului și regresului”, a punctat Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.

În opinia oficialului PSD, Republica Moldova ar putea fi acceptată în Uniunea Europeană până în anul 2029.

„Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană! De aceea ne dorim finalizarea negocierilor de integrare până la finalul lui 2028”, a mai transmis succesorul (interimar) al lui Marcel Ciolacu, apropiat al fostului premier, de altfel.

Partidul sprijinit de președinta Maia Sandu, PAS, a obținut 50.14% (790322). Coaliția partidelor proruse, „Blocul Patriotic” are 24.20% (381469), fiind urmată de BE „Alternativa” 7.97% (125656), Partidul Nostru 6.21% (97827) și PPDA 5.62% (88655). Alte partide nu au depășit pragul electoral.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc duminica aceasta, vor fi urmărite cu sufletul la gură de întreaga Europă, fiind considerate de politologii și analiștii...
Un partid unionist a intrat în Parlamentul Republicii Moldova. Liderul formațiunii, aliat al lui George Simion, cere unirea cu România FOTO
Un partid unionist a intrat în Parlamentul Republicii Moldova. Liderul formațiunii, aliat al lui George Simion, cere unirea cu România FOTO
Un partid unionist din Republica Moldova intră în Parlament, cu aproape 6% dintre voturile exprimate. Este vorba despre Partidul Democrația Acasă (PDA), condus de către Vasile Costiuc....
