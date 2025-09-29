Traian Băsescu râde de Vladimir Putin: „Asta l-au învățat un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare”

Traian Băsescu jubilează după ce pro-rușii lui Vladimir Putin din Republica Moldova au încasat o puternică lovitură: un eșec de răsunet la alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie. Fostul președinte al României crede că cetățenii moldoveni au dat o lecție oficialului de la Moscova.

Destinul unei țări poate fi schimbat prin mecanisme democratice, nu numai prin vărsare de sânge, avertizează Traian Băsescu.

„O armă care nu ucide!

28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmaşi ai lui ŞTEFAN CEL MARE l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL”, a notat Băsescu, pe pagina sa de Facebook.

Traian Băsescu vrea înapoi cetățenia moldovenească

Duminică seară, Băsescu a anunțat că are în plan să-și recupereze cetățenia moldovenească, retrasă de pro-ruși.

„Puteam să fac acest lucru înainte de alegeri, am primit toate formularele necesare, însă am preferat să nu o fac pentru a nu da impresia unui gest electoral. O voi face după scrutin”, a spus Băsescu la Digi 24.

Un alt politician sancționat de autoritățile pro-ruse din Republica Moldova este George Simion. Fostul activist civic unionist a primit interdicție de a intra pe teritoriul vecin în timpul regimului Dodon. Însă liderul AUR s-a făcut remarcat și prin atacuri recente la adresa Maiei Sandu, despre care susține că se află în fruntea unui sistem „ostil României”.

