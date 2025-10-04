Răzbunarea Rusiei pentru rezultatul alegerilor din Republica Moldova. În Transnistria s-au oprit aprovizionarea cu gaze și apa caldă

Imediat după oficializarea rezultatului alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova - alegeri care au dat câștig de cauză partidului pro-european al Maiei Sandu -, situația economică și socială din Transnistria s-a agravat.

Regimul separatist de la Tiraspol, susținut de Rusia, a anunțat la data de 2 octombrie 2025 introducerea, pentru o perioadă de aproximativ zece zile, a unui așa-numit „regim de economisire a gazului”, informează publicația Ziarul de Gardă la data de 3 octombrie. Deși locuitorilor din Transnistria li s-a promis că nu vor resimți acest regim de economisire, realitatea a fost diferită. În ziua de 3 octombrie au fost oprite centralele societății „Tirasteploenergo” - de la ora 07:00 în Dubăsari și Grigoriopol, iar de la ora 13:00 în Rîbnița, Tiraspol, satul Sucleia și raionul Slobozia.

Drept urmare, alimentarea cu apă caldă pentru consumatorii conectați la rețeaua centralizată a fost întreruptă, iar stațiile de alimentare cu gaz metan au fost închise.

Introducerea acestor restricții s-ar explica prin întârzierea plăților pentru gaz. În prezent, livrările de gaz pentru Transnistria sunt asigurate printr-o schemă din care fac parte Federația Rusă, apoi o companie înregistrată în Dubai și firma MET din Ungaria. Prin această filieră, gazul din Rusia ajunge în final în regiunea transnistreană.

În ciuda regimului de economisire pe care l-au anunțat, funcționarii așa-zisului guvern de la Tiraspol au insistat că Federația Rusă „face tot posibilul” pentru a asigura, în iarnă, gazele necesare în regiune.

