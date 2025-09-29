Surpriză în Transnistria. Ce scor a obținut PAS. Găgăuzia, teritoriul cel mai puternic „pro-rus”

Pro-rușii de la Blocul Patriotic au consemnat o înfrângere usturătoare la alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova. Igor Dodon și oamenii săi se pot mândri doar cu victoria din regiunile Transnistria și Găgăuzia.

Potrivit datelor centralizate luni de Comisia Electorală Centrală, după numărarea voturilor din toate cele 68 de secții de votare din Găgăuzia, Blocul Patriotic a atras voturile a nu mai puțin de 82.35% din electorat, în timp ce Blocul Electoral „Alternativa”, al primarului Chișinăului, Ion Ceban, a fost votat de 11.47% dintre alegători. Pro-europenii de la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au obținut în această regiune autonomă doar 3.19%.

Scor important pentru PAS obținut în Transnistria, teritoriu considerat pro-rus

În Transnistria, „Blocul Patriotic” a avut susținerea a 51.02% din totalul votanților, în timp ce PAS a fost votat de 29.89% din alegători, iar Blocul Electoral „Alternativa” – de 8.91%.

În afara celor trei formațiuni politice, niciun alt competitor electoral nu a trecut pragul electoral în Găgăuzia și Transnistria.

