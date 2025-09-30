A scăpat Republica Moldova de influența rusă? Ce urmează pentru Transnistria și aderarea la UE: „E simplu de înțeles”

Partidul pro-european PAS a consemnat o victorie „en fanfare” la parlamentarele din Republica Moldova. Formațiunea susținută de către președinta Maia Sandu va continua proiectele în direcția „pro-Vest”, cu peste 50% susținere, din partea alegătorilor, potrivit datelor oficiale. Însă, victoria autoritară la alegerile parlamentare, ce succede cele două mandate de Sandu la Președinție, va ține Moldova ferită de influența politică a Moscovei, măcar pe termen scurt și mediu?

Partidul PAS, susținut de blocul unionist BUN, a câștigat alegerile cu 50,20% și poate guverna singur. I-au fost repartizate 55 de mandate în Parlament. Urmează pe poziția secundă pro-rușii de la Blocul Patriotic (Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei), cu 24,17%, cu 26 de mandate. Pe 3 s-a clasat Blocul Electoral „Alternativa”, cu 7,96%, respectiv 8 mandate, pe 4 Partidul Nostru, cu 6,20%, respectiv 6 mandate, iar pe 5 Partidul „Democrația Acasă” (PDA), cu 5,62%, respectiv 6 mandate, formațiune unionistă susținută de către George Simion.

Eugen Tomac, europarlamentar și istoric cu dublă cetățenie, română și moldovenească, a vorbit pentru Ziare.com despre perspectivele vecinilor de peste Prut. În primul rând, votul de duminică, 28 septembrie, reflectă dorința cetățenilor moldoveni de a colabora cu Vestul, potrivit analistului.

„În ultimele 12 luni, cetățenii Republicii Moldova au optat pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, ceea ce implicit înseamnă un răspuns politic la oferta venită din Est, după prăbușirea URSS, de a crea un spațiu economic comun, Eurasia. Deci cetățenii Republicii Moldova au spus ‘NU’ ofertei rusești, ‘DA’ ofertei europene. Acesta e un prim aspect”, a declarat Eugen Tomac.

Direcția pro-Vest în cazul Moldovei e mai hotărâtă ca niciodată în ultimii 35 de ani, sugerează europarlamentarul.

„Legat de consecințe, ele trebuie luate în calcul, în ansamblul său, evoluția relației între Moscova și Republica Moldova sau mai bine spus, Basarabia, pentru că Rusia a avut un interes masiv în ultimele două secole, față de acest ținut. Deci procesul a început de desprindere odată cu prăbușirea URSS. Nu am avut atunci capacitatea de a ne unifica și de a preîntâmpina un eventual proces de unire.

Rusia a provocat conflictul transnistrean, apărut strict cu acest obiectiv. Și iată, după 35 de ani, cetățenii Republicii Moldova hotărăsc prin vot ca integrarea europeană să devină obiectiv de interes național introdus în Constituție. În al doilea rând, cetățenii au stabilit ca prin votul de la aceste alegeri să acorde partidului aflat la guvernare - după patru ani extrem de complicați, cu măsuri dure - încredere pentru continuarea parcursului asumat în urma contextului geopolitic ce a fost creat pe fondul războiului din Ucraina”, a mai punctat Eugen Tomac.

Până la aderare, Moldova are de făcut reformele promise.

„Republica Moldova trebuie să mențină ritmul alert al reformelor pe care și le-a asumat, pentru că populația a înțeles că nu are altă opțiune, că integrarea în Uniunea Europeană este singura cale către pace și prosperitate. Populația a înțeles: niciunde în Europa, un partid care guvernează patru ani, nu primește un asemenea vot de încredere. Vorbim despre crize sanitare, militare, economice, sociale, crize suprapuse etc.

PAS e singurul partid care a reușit această performanță și evident, acesta e răspunsul ferm pe care cetățenii l-au dat nu neapărat pentru o formațiune politică, ci pentru un obiectiv în care cred”, a transmis Tomac.

2028 e un termen pe care diverși oficiali de la Chișinău în înaintează drept scop, în vederea aderării, ce va depinde în mare măsură de capacitatea guvernanților de peste Prut de a bifa condițiile stabilite la Bruxelles.

„Cred că Republica Moldova trebuie să păstreze acest ritm alert de integrare europeană, pe care și l-a asumat. Nu aș vrea să mă pronunț legat de date (n.r. - privind aderarea), pentru că procesul este extrem de complex, dar și deschiderea pe care o are Uniunea Europeană față de un stat este fără precedent. Niciun stat nu a avut o deschidere atât de largă din partea statelor membre și evident, implicit din partea instituțiilor europene”, a precizat europarlamentarul.

Regiunile separatiste transnistrene și găgăuze reprezintă o mare provocare pentru administrația de la Chișinău, indiferent dacă vorbim despre aderarea la structuri internaționale, ori despre o eventuală reunificare cu România.

„Eu văd că cetățenii de dincolo de Nistru votează pentru aderarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Sunt convins că cetățenii Republicii Moldova de dincolo de Nistru asta își doresc, să trăiască în pace, să poată să se dezvolte și să nu fie folosiți drept carne de tun de Putin, așa cum au fost folosiți cei din estul Ucrainei, pentru că și cei de acolo au susținut linia politică a lui Putin în ultimii 20 de ani și au rămas fără case și fără niciun fel de perspectivă. Deci oamenii pot să-și tragă singuri propriile concluzii, legate de riscurile la care sunt expuși. Sunt convins că și pentru regiunea transnistreană, odată cu avansarea procesului de integrare europeană se vor găsi soluții politice pentru a clarifica situația”, a punctat europarlamentarul.

Politicianul româno-moldovean crede că parteneriatul Moldova și Vest, respectiv structurile europene, va genera bunăstare inclusiv în rândul populației din teritoriile considerate „pro-ruse”, aspect ce ar putea tempera unele tensiuni, respectiv escaladarea unor conflicte.

„Sunt multe chestiuni ce trebuie clarificate și Chișinăul știe ce are de făcut, referitor la percepția unor cetățeni de-ai săi, inclusiv cei din regiunea autonomă Găgăuzia. Dar sunt convins că acest lucru poate fi îmbunătățit pe măsură ce Republica Moldova va avansa în procesul de integrare și evident, se va bucura de sprijinul Uniunii, pe care cetățenii încep să-l resimtă și acest lucru este extraordinar. Atunci când antreprenorii din regiunea transnistreană se vor bucura de fondurile europene, veți vedea că lucrurile vor lua o turnură peste așteptările oricui”, a concluzionat Eugen Tomac.

Politologul Andrei Țăranu anticipează declinul influenței ruse inclusiv în Transnistria: „Nu prea mai au motive să stea lângă ruși”

Statuia lui Lenin din Transnistria, clădire administrativă / FOTO: Alex Houque, Unsplash.com

În opinia politologului Andrei Țăranu, votul pro-Vest de la ultimele alegeri, confirmat și duminică, asigură o ruptură a Moldovei de influențele ruse, cel puțin pe termen scurt și mediu.

„Pe termen scurt și mediu, da. Influența Rusiei s-a terminat în Moldova. Și asta dintr-un motiv ușor de înțeles. Legătura organică dintre Republica Moldova și Federația Rusă a fost ruptă odată cu începutul războiului din Ucraina”, a declarat cadrul universitar, pentru Ziare.com.

Apetitul moldovenilor pentru stilul de viață vestic se reflectă, înainte de orice opțiunile politice ale cetățenilor originari din fosta Basarabie.

„Populația Republicii Moldova a scăzut foarte mult, ca în România, de altfel. Există alternativa occidentală. Din 4,2 milioane de oameni, 1,5 milioane se află în Vest - vreo 500.000 în România și restul, prin Germania, Franța, Germania. Mulți dintre ei și-au păstrat identitatea moldovenească, deși s-au dus în Vest ca cetățeni români, acolo”, a mai transmis Andrei Țăranu.

Inclusiv Transnistria, unde PAS a avut 30%, iar Blocul Patriotic pro-rus a obținut 50%, dă semne de scepticism față de influența rusă, avertizează Țăranu.

„Zonei celei mai rusofile și rusofone, Transnistria, i s-au epuizat încet, încet, resursele care veneau din Federația Rusă. A ajuns un stat deținut de un singur om, Victor Gușan. E un fel de teritoriu al unui singur om, capitalismul absolut. Și atunci, e clar că Transnistria se va apropia tot mai mult de Republica Moldova de peste Nistru. Legăturile Republicii Moldova cu Rusia vor rămâne prin Găgăuzia, o zonă extrem de rusofilă și rusofonă. Dar odată cu Transnistria, se termină influența Rusiei la Chișinău”, a mai punctat profesorul.

Tot mai mulți transnistreni vor migra din regiunea separatistă către teritoriul de peste Nistru, e de părere Andrei Țăranu.

„Nu prea mai au motive să stea alături de ruși. Cei 50% care au votat pentru ceilalți (n.r. - Blocul Patriotic), probabil că sunt rusofoni, dar nu neapărat ruși, dar cetățeni din fostele republici sovietice, care au fost aduși în acea perioadă în Moldova și care nu se simt tocmai bine acolo. Ei nu au nicio rădăcină în Moldova, le e frică să învețe limba română. Generațional, nu cred că mai au șanse să formeze o majoritate, pe termen mediu.

În primăvara anului viitor vom vedea dacă rușii se vor afla în blocaj și cred că se află deja în acest punct. În vara asta, ucrainenii au bușit gazoductele și rușii nu le vom mai putea furniza transnistrenilor gaz, deci nu prea vor mai avea căldură. Atunci o să vedeți că procesul de revoltă internă și de schimbare a regimului, astfel încât să se lipească de restul Moldovei, se va accelera. E simplu de înțeles. Deja diferența de nivel de trai dintre teritoriile de pe malurile Nistrului, a început să se simtă. Transnistrenii o duc mai prost decât moldovenii. Înainte era invers. În Transnistria, prețurile erau mai mici, se făcea bișniță, accesul pe Marea Neagră și pe Dunăre e blocat de Ucraina. Deci cred că tot mai mulți transnistreni vor dori să se mute în Republica Moldova”, a comentat politologul.

Republica Moldova nu va renunța la Transnistria, e de părere Țăranu. Regiunea separatistă are un rol precis, în fosta Basarabie.

„Ceea ce trebuie să știm este că totuși, cea mai puternică industrie a Republica Moldova e în Transnistria. Republica Moldova e o țară eminamente agrară și dacă ea va încerca să se dezvolte, nu o va face prin agricultură. Polonia, Ungaria, România, sunt state importante din UE, care fac asta. România e numărul 1, ca exporturi de cereale. Iar Moldova, nici ca teritoriu, nici ca populație nu se poate compara cu astfel de state, cu suprafețe mari - România, Polonia. Republica Moldova e cât două-trei județe din România.

Ca să poți intra într-o unitate economică europeană ai nevoie de ceva ce poate funcționa. Industria e singurul domeniu, care e în Transnistria”, a comentat Țăranu, pentru Ziare.com.

