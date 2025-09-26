Noi tensiuni UE - Rusia, pe tema alegerilor din Republica Moldova: „Moscova se amestecă profund în procesul electoral”

Republica Moldova este supusă unei ”campanii de dezinformare fără precedent” desfăşurată de către Rusia, odată cu apropierea alegerilor legislative, acuză Uniunea Europeană (UE).

”Aceasta nu este prima oară când Rusia recurge la tactici clasice de manipulare şi de dezinformare, însă ea merge acum mai departe”, a denunţat joi o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene (CE), Anitta Hipper.

Moscova ”se amestecă profund în procesul electoral”, a acuzat ea.

Alegerile legislative de duminică sunt considerate cruciale în viitorul acestei foste republici sovietice, care şi-a obţinut independenţa în 1991, între o aprofundare a legăturilor sale cu Uniunea Europeană, la aderarea căreia este stat candidat, şi întoarcerea sub tutela rusă.

Majoritatea sondajelor arată că partidul pro-UE al preşedintei moldovene Maia Sandu, care se află la putere din 2021, este în frunte.

Maia Sandu a denunţat însă un ”amestec fără precedent” al Kremlinului în aceste alegeri.

Ea acuză Kremlinul de ”deversarea a sute de milioane de euro” cu scopul de a cumpăra voturi şi de a ţinti alegătorii prin dezinformare.

