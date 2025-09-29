Mobilizare masivă a tinerilor din diaspora pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Câți au votat în România

Mobilizare masivă a tinerilor din diaspora pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Câți au votat în România
Partidul pro-european PAS, din Republica Moldova, a obținut un succes major la alegerile parlamentare. Totuși, prezența nu a fost masivă. Doar 52% dintre cetățenii cu drept de vot și-au exprimat opțiunea. Dintre aceștia, o bună parte au votat în Diaspora.

Din peste 1,6 milioane de votanți, 280.000 de cetățeni moldoveni au votat în afara Republicii Moldova. În România au votat peste 29.000 de alegători. În Rusia au votat doar 4.200. În Marea Britanie au fost consemnate peste 27.000 de voturi, în Italia peste 81.500, în Germania peste 38.300, iar în Franța, peste 25.700 de voturi.

Tinerii din străinătate au votat masiv la parlamentarele din Republica Moldova

Din străinătate, cei mai mulți votanți au între 36 și 45 de ani (30%). Urmează segmentul 26-35 de ani (26%) și 46-55 de ani (10,5%). În România, tinerii au votat masiv. Cei mai mulți au 26-35 de ani (28,7%), urmați de segmentul 18-25 de ani (28,6%) și 36-45 de ani (22%).

În plan intern, la nivelul municipiului Chișinău, aproape 376.000 de voturi au fost exprimate. 56% dintre votanți sunt femei. De asemenea, la nivel general, deci voturile din țară, cât și din afara țării, femeile au votat mult mai mult. 54,3% dintre voturi au fost exprimate de femei cu cetățenie moldovenească, potrivit datelor oficiale, după numărarea voturilor din 99% dintre secții.

VEZI AICI rezultatele finale.

