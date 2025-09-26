Poliția Republicii Moldova a găsit peste o mie de ziare cu mesaje de propagandă politică, tipărite ilegal. Erau ascunse într-o biserică

Cu doar două zile înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, polițiștii din Republica Moldova au descoperit peste o mie de ziare, încă nedistribuite, care conțineau mesaje de propagandă politică.

Ziarele de propagandă erau depozitate în localitatea Hîncești, într-o biserică, în ciuda faptului că instituția Bisericii ar trebui să fie apolitică, anunță site-ul Deschide.md la data de 26 septembrie 2025.

Potrivit unui comunicat transmis de Poliția Republicii Moldova, publicația de propagandă purta titlul „Sare și Lumină” și fusese tipărită într-o tipografie clandestină.

În urma verificărilor s-a constatat că ziarele conțineau "mesaje denigratoare în adresa instituțiilor statului, instigări la ură pe criterii religioase și tentative de influențare a opiniei publice prin mijloace propagandistice”, menționează comunicatul transmis de Poliția Republicii Moldova.

Forțele de ordine au confiscat 11 pachete, a câte 100 de exemplare fiecare. Potrivit sursei citate, aceste ziare "urmau să fie distribuite cetățenilor de către clericii susținători ai unei formațiuni politice antrenate în campania electorală".

Interesant este faptul că și pe o cunoscută rețea de socializare există un grup de discuții numit "Sare și lumină". Mesajele transmise pe acest canal de comunicare sunt scrise în limbile rusă, engleză și română (despre care, însă, pe acest canal se afirmă că ar fi "limba moldovenească"). Un mesaj transmis pe canalul "Sare și lumină", în limba engleză, la data de 18 septembrie 2025, începea astfel: "Dacă Moldova continuă să se apropie de UE, milioane de ortodocși vor avea de suferit".

