Poliția Republicii Moldova a găsit peste o mie de ziare cu mesaje de propagandă politică, tipărite ilegal. Erau ascunse într-o biserică

Autor: Mihai Diac
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 23:22
241 citiri
Poliția Republicii Moldova a găsit peste o mie de ziare cu mesaje de propagandă politică, tipărite ilegal. Erau ascunse într-o biserică
Secție de votare - FOTO Hepta, arhivă

Cu doar două zile înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, polițiștii din Republica Moldova au descoperit peste o mie de ziare, încă nedistribuite, care conțineau mesaje de propagandă politică.

Ziarele de propagandă erau depozitate în localitatea Hîncești, într-o biserică, în ciuda faptului că instituția Bisericii ar trebui să fie apolitică, anunță site-ul Deschide.md la data de 26 septembrie 2025.

Potrivit unui comunicat transmis de Poliția Republicii Moldova, publicația de propagandă purta titlul „Sare și Lumină” și fusese tipărită într-o tipografie clandestină.

În urma verificărilor s-a constatat că ziarele conțineau "mesaje denigratoare în adresa instituțiilor statului, instigări la ură pe criterii religioase și tentative de influențare a opiniei publice prin mijloace propagandistice”, menționează comunicatul transmis de Poliția Republicii Moldova.

Forțele de ordine au confiscat 11 pachete, a câte 100 de exemplare fiecare. Potrivit sursei citate, aceste ziare "urmau să fie distribuite cetățenilor de către clericii susținători ai unei formațiuni politice antrenate în campania electorală".

Interesant este faptul că și pe o cunoscută rețea de socializare există un grup de discuții numit "Sare și lumină". Mesajele transmise pe acest canal de comunicare sunt scrise în limbile rusă, engleză și română (despre care, însă, pe acest canal se afirmă că ar fi "limba moldovenească"). Un mesaj transmis pe canalul "Sare și lumină", în limba engleză, la data de 18 septembrie 2025, începea astfel: "Dacă Moldova continuă să se apropie de UE, milioane de ortodocși vor avea de suferit".

Traian Băsescu, despre riscurile unui vot antieuropean în Republica Moldova: "S-ar putea consolida o bază militară anti-NATO, anti-România. Un Kaliningrad"
Traian Băsescu, despre riscurile unui vot antieuropean în Republica Moldova: "S-ar putea consolida o bază militară anti-NATO, anti-România. Un Kaliningrad"
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că alegerile parlamentare din Republica Moldova, dacă ar plasa pe primul loc partidele anti-europene, ar avea un impact extrem de periculos nu doar...
Președintele Senatului României îi îndeamnă pe cetățenii Republicii Moldova să meargă la vot: "Aveți acum ocazia de a scrie viitorul" VIDEO
Președintele Senatului României îi îndeamnă pe cetățenii Republicii Moldova să meargă la vot: "Aveți acum ocazia de a scrie viitorul" VIDEO
Președintele Senatului României, Mircea Abrudean (PNL), i-a îndemnat pe cetățenii Republicii Moldova care se află pe teritoriul României să meargă să voteze la alegerile din data de 28...
#alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, #Republica Moldova, #biserica, #ziare, #propaganda , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
"Copiii mor, iar statul ridica din umeri". Tragedia de la Spitalul "Sf. Maria" din Iasi starneste revolta pe Internet: "Stat esuat", "tara disfunctionala"
DigiSport.ro
Rasturnare de situatie: TAS a publicat decizia! Cati bani ia, de fapt, FCSB pentru Florinel Coman
DigiSport.ro
De nicaieri! Simona Halep, mesaj pentru toata lumea: "Sa nu ma numiti norocoasa"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Poliția Republicii Moldova a găsit peste o mie de ziare cu mesaje de propagandă politică, tipărite ilegal. Erau ascunse într-o biserică
  2. Relațiile României cu Moldova, în pericol: Dilema pentru Nicușor Dan, după ultimele sondaje. Politolog: „Moscova va încerca să compromită Bucureștiul”
  3. Reforma administrativă, imposibilă. „Tăierile din administrație afectează membrii de partid. S-ar crea un exod politic către opoziție.”
  4. Încă un partid scos din cursa electorală în Republica Moldova. Era condus de o presupusă apropiată a oligarhului fugar Ilan Şor
  5. George Simion, sfidat de AUR Moldova. Rămâne în cursa pentru parlamentarele de duminică. "Fraților, nu ne retragem. Nu suntem o filială a AUR România"
  6. Andrei Caramitru dă de pământ cu suveraniștii. "Până și Ceaușescu era anti-rus. Acum trăim o rușine istorică inimaginabilă. Partide întregi, candidați, direct pro-ruși"
  7. Traian Băsescu, despre riscurile unui vot antieuropean în Republica Moldova: "S-ar putea consolida o bază militară anti-NATO, anti-România. Un Kaliningrad"
  8. Președintele Senatului României îi îndeamnă pe cetățenii Republicii Moldova să meargă la vot: "Aveți acum ocazia de a scrie viitorul" VIDEO
  9. Titus Corlățean, revoltat pe tema dronelor: „Trebuie să arătăm că suntem stăpâni în țara asta!”. Propunerea fostului ministru de Externe
  10. Alertă cu bombă la judecătoria din Chișinău unde Plahotniuc urma să fie adus în fața judecătorului