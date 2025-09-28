Destabilizarea din Republica Moldova nu era doar un zvon: La Chișinău se pregătea agitația pe stil rusesc. Trei suspecți au fost reținuți

Autor: Luca Dinulescu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 20:45
Destabilizarea din Republica Moldova nu era doar un zvon: La Chișinău se pregătea agitația pe stil rusesc. Trei suspecți au fost reținuți
Persoană care votează

În contextul în care autoritățile din Repubica Moldova au anunțat că se pregătesc acțiuni de destabilizare a ordinii publice, trei persoane au fost reținute de oamenii legii, fiind suspectate că pregăteau acțiuni de destabilizare și dezordini în masă după alegerile parlamentare și în cadrul protestului anunțat pentru mâine la Chișinău.

Doi din cei trei suspecți ar fi frați, monitorizați de aproximativ două luni de către ofițeri. Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi angajați ai structurilor de forță din stânga Nistrului și aveau rolul de lideri responsabili pentru coordonarea, monitorizarea și aprovizionarea logistică a grupurilor implicate, scrie Zugo.md.

Pe parcursul reținerii și perchezițiilor, polițiștii au descoperit obiecte pirotehnice și inflamabile ce urmau să fie folosite pentru a provoca panică și haos în rândul mulțimii.

Autoritățile reiterează apelul către organizatorii protestelor, amintindu-le că poartă întreaga responsabilitate pentru desfășurarea acțiunilor anunțate.

