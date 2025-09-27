Dezinformarea rusă pregătește terenul pentru provocări în Transnistria, înainte de alegerile din Moldova ANALIZĂ

Transnistria se afla de peste trei decenii sub controlul Moscovei/ FOTO:X/@GnomeRad

O campanie concertată de manipulare informațională, orchestrată de Kremlin și de rețelele sale de influență din regiune, pare să pregătească un nou val de destabilizare în Republica Moldova. Ținta: alegerile parlamentare din 28 septembrie și parcursul pro-european al Chișinăului. Miza: Transnistria, scrie Kyiv Independent.

În ultimele zile, rețelele de socializare din Republica Moldova – în special canalele de Telegram cu orientare pro-rusă – au fost inundate de mesaje alarmiste despre o presupusă „operațiune militară” comună, desfășurată de Moldova, România și Ucraina împotriva regiunii separatiste Transnistria. Regiune care, de facto, se află de peste trei decenii sub controlul Moscovei.

Frică, nu fapte: rețeta propagandei

Potrivit companiei de monitorizare LetsData, în colaborare cu International Media Support (IMS), această narațiune a fost identificată pentru prima dată pe 19 septembrie și s-a propagat rapid prin canale cunoscute de diseminare a propagandei ruse. Mesajele sugerează că „Europa se pregătește să ocupe Moldova”, iar România ar mobiliza trupe la graniță pentru un atac asupra Transnistriei.

Roman Osadciuk, analist la LetsData, numește aceste mesaje „tactici clasice de panică”, menite să creeze o atmosferă de criză iminentă, să reducă participarea la vot și să submineze încrederea în autoritățile de la Chișinău. Diseminarea acestor informații false ar fi avut loc cu o viteză remarcabilă: un mesaj al serviciului rus de informații externe (SVR), publicat pe 23 septembrie, a acumulat peste 70.000 de vizualizări și aproape 2.000 de distribuiri în mai puțin de o oră.

De la Varșovia la Tiraspol, pe ruta manipulării

Propaganda este „spălată” prin surse aparent independente: articole semnate de autori obscuri, portaluri cu legitimitate incertă sau publicații cunoscute pentru simpatii pro-Kremlin, precum Myśl Polska. Aceasta din urmă a publicat un material care invocă presupuse „informații exclusive” despre un plan NATO-Moldova-Ucraina de recucerire a Transnistriei, fără a oferi vreo dovadă sau o minimă verificabilitate.

La rândul său, presa rusă de stat – TASS, RIA Novosti, Gazeta.ru – preia aceste „știri” și le reciclează pentru a da aparența unui consens informațional. Efectul este unul previzibil: cetățeanul moldovean primește, prin rețelele sociale, o narațiune în care UE și NATO devin agresori, iar Moscova – garant al păcii.

Intervenția NATO în Odesa și „planul anti-Trump”

Una dintre cele mai bizare extensii ale acestei dezinformări vine prin vocea Dianei Pancenko, o fostă jurnalistă pro-rusă fugită din Ucraina după invazia din 2022. Într-un videoclip adresat direct președintelui american Donald Trump, Pancenko susține că Zelenski și Macron pregătesc o provocare în Transnistria, menită să justifice o intervenție militară și să compromită relansarea relațiilor Washington-Moscova.

Numele Marii Britanii și al Franței apar și ele în acest puzzle de teorii ale conspirației, fiind acuzate – fără probe – că ar coordona din umbră destabilizarea regiunii. Ca „dovadă”, se invocă un articol de pe un site obscur, mynews24.co.uk, care face trimitere la Royal United Services Institute (RUSI) – un think-tank britanic ce nu a emis niciun document în acest sens și care, între timp, a fost declarat „organizație indezirabilă” în Rusia.

Alegeri sub presiune

Toate aceste narațiuni au o miză clară: influențarea votului de duminică, 28 septembrie. Republica Moldova se află la o răscruce geopolitică, între consolidarea parcursului său european – susținut de președinta Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate – și tentația unei „reîntoarceri” spre orbita rusă, susținută de partidele proruse și de rețelele de influență ale Kremlinului.

Serviciile secrete ruse au mers până la a afirma că, în cazul în care PAS va câștiga alegerile, va urma o „escaladare” în Transnistria, iar rezultatele vor fi prezentate ca fiind falsificate de UE.

În contrast, alegerile prezidențiale câștigate de Maia Sandu în 2020 s-au desfășurat fără incidente în regiunea transnistreană.

Răspunsul Chișinăului

Într-un discurs ferm susținut pe 22 septembrie, președinta Maia Sandu a avertizat asupra intensificării ingerinței Kremlinului în alegerile din Moldova: „Astăzi, vă spun cu toată seriozitatea: suveranitatea, independența, integritatea și viitorul european al Moldovei sunt în pericol.”

Sandu acuză Moscova că investește „sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi în Moldova și în diaspora” și că zilnic răspândește „zeci de minciuni” prin rețelele sale.

Anchete recente publicate de Bloomberg și BBC confirmă existența unei rețele coordonate de influență rusă care operează în Republica Moldova, plătind persoane să răspândească dezinformări și să discrediteze forțele pro-europene.

De ce Transnistria?

Prezența a circa 1.500 de soldați ruși în Transnistria – sub umbrela unei „misiuni de menținere a păcii” – este considerată ilegală atât de Chișinău, cât și de Kiev. Regiunea este o piesă esențială în arsenalul geopolitic al Rusiei, folosită alternativ ca pârghie de intimidare, pretext de intervenție sau platformă de dezinformare.

Mesajele alarmiste despre presupuse atacuri dinspre România sau Ucraina servesc unui scop bine definit: inducerea fricii, scăderea prezenței la urne, contestarea legitimității votului și, în final, blocarea integrării europene a Moldovei.

