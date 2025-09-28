AUR din Republica Moldova își retrage reprezentanții din secțiile de votare din diaspora, invocând riscuri de infiltrare. Urmele Rusiei, vizibile într-o operațiune secretă de racolare

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 12:05
226 citiri
Președintele filialei AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi/FOTO:X: @GeopolRomania

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a anunțat că își retrage toți reprezentanții desemnați în secțiile de votare din străinătate. Decizia, comunicată de președintele filialei, Boris Volosatîi, vine „în contextul informațiilor privind posibile tentative de infiltrare și influențare externă asupra procesului electoral”.

Potrivit liderului AUR, analiza internă și sesizările primite în ultimele zile au scos la iveală încercări de racolare a unor persoane pentru a se prezenta drept delegați ai partidului, fără a avea vreo afiliere reală. „Pentru a evita orice risc asupra integrității procesului electoral și pentru a nu lăsa loc manipulărilor, am depus oficial, la 26 septembrie, cererea de retragere a împuternicirilor. AUR condamnă ferm ingerințele Kremlinului și își reafirmă încrederea în profesionalismul organelor electorale”, a precizat Volosatîi.

Operațiunea „diaspora”

În paralel, o anchetă a Ziarului de Gardă a documentat mecanismele unei operațiuni de amploare desfășurate în diaspora, prin care sute de persoane au fost racolate să devină reprezentanți ai unor partide, în schimbul unor „onorarii” de 300–500 de euro pe zi și bonusuri de până la 30.000 de euro.

Coordonarea s-a făcut dintr-un „Centru de operațiuni”, iar echipele urmau să fie dotate cu camere de corp pentru monitorizarea votului. O parte din echipamente a fost plătită de Gheorghe Zablodschi, un moldovean stabilit în Germania, cunoscut pentru distribuirea dezinformărilor pe rețele sociale și apropiat de fosta jurnalistă Natalia Morari.

Zablodschi apare și alături de Valeri Zabolotnîi, vicepreședinte al unei fundații internaționale conduse de controversatul infractor Grigore Karamalak. În schema de racolare a figurat și un fost polițist, Serghei Medic, surprins la Iași, unde organiza un „call-center” pentru a influența alegătorii din Republica Moldova. Printre intermediari apar, de asemenea, un vicepreședinte al partidului fondat de Liviu Dragnea și o companie anchetată pentru trafic de persoane.

Liste duble și partide implicate

Persoana infiltrată de ZdG în rețea a relatat că recrutorii promiteau că reprezentanții pot fi delegați pentru patru formațiuni – Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), AUR, Noua Opțiune Istorică (NOI) și candidatul independent Andrei Năstase. În realitate, listele preliminare au inclus nume la Blocul „Alternativa”. Partidele menționate au negat orice implicare în operațiunea centralizată de colectare.

Urmele Rusiei

Cu doar o zi înaintea scrutinului, investigația a scos la iveală și conexiuni directe cu Federația Rusă. Datele monitorizării urmau să fie procesate pe un site administrat de o companie din regiunea transnistreană, condusă de frații Ivan și Iurie Neculițî, aflați pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene pentru implicarea în atacuri cibernetice și operațiuni hibride rusești.

Compania lor ar fi facilitat, în trecut, activitățile unui grup de criminalitate cibernetică din Rusia, destructurat de autoritățile americane.

#alegeri parlamentare Republica Moldova, #retragere, #sectii de votare diaspora, #reprezentanti AUR , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
