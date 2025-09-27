Rețeaua lui Ilan Șor ar fi rulat 8 miliarde de dolari în criptomonede pentru a ocoli sancțiunile impuse Rusiei și a influența alegerile din Moldova

Ilan Șor, oligarhul fugar implicat în deturnarea unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc/FOTO:X/@iamdenya_de

Un raport publicat, vineri, 26 septembrie, de compania britanică de analiză blockchain Elliptic scoate la lumină mecanismul financiar prin care rețeaua oligarhului fugar Ilan Șor – condamnat în dosarul „furtului miliardului” – ar fi direcționat sume colosale în criptomonede pentru a sprijini interesele Kremlinului și a submina alegerile parlamentare din Republica Moldova, scrie Kyiv Independent.

Potrivit documentului, grupul A7 – controlat de Șor și parteneri ai săi – ar fi procesat tranzacții în valoare de aproximativ 8 miliarde de dolari în „stablecoins” (criptomonede cu valoare ancorată în monede precum dolarul sau rubla) de la începutul anului 2024. Datele provin dintr-o scurgere de informații interne, atribuită companiilor controlate de Șor.

Această sumă nu a fost utilizată doar pentru a facilita fluxuri financiare ocolind sancțiunile internaționale impuse Rusiei, ci și pentru a finanța infrastructura de influență politică pro-Kremlin din Moldova, inclusiv o aplicație mobilă folosită pentru coordonarea și plata activiștilor politici.

De la Tel Aviv la Moscova: traiectoria unui aliat al Kremlinului

Ilan Șor, condamnat în 2017 în legătură cu celebrul dosar al dispariției unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc, a fugit inițial în Israel, apoi în Rusia, unde a primit cetățenie. În 2022, a fost sancționat de Trezoreria SUA pentru rolul său în eforturile de destabilizare a procesului democratic din Moldova.

Grupul său, A7, are legături directe cu banca rusească Promsvyazbank – instituție aflată și ea pe lista neagră a sancțiunilor occidentale. În luna august, întreaga rețea a fost adăugată pe lista entităților sancționate de autoritățile americane.

În paralel, Șor a anunțat că „Blocul Victoriei” – o structură politică ce reunește partide și figuri pro-ruse – va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie, în opoziție directă cu partidul de guvernământ pro-european PAS, condus de președinta Maia Sandu.

Propagandă, aplicații electorale și rețele de activiști

Ancheta Elliptic scoate la iveală cum A7 a folosit criptomonede precum USDT (emise de Tether) și o monedă digitală indexată la rubla rusă, denumită A7A5, pentru a finanța operațiuni de influență, a plăti infrastructura digitală și a remunera activiști pro-ruși.

Conversații interceptate arată cum aceste fonduri erau folosite pentru plata serverelor, întreținerea aplicațiilor mobile cu funcții electorale și gestionarea rețelelor de influență locale. Rolul rețelei nu se oprește doar la comunicare: investigațiile arată că era implicată și în recrutarea votanților, simularea unor sondaje de opinie și organizarea de proteste.

Bloomberg și BBC: Moldova, ținta unei campanii de destabilizare orchestrate de Kremlin

Conform unei anchete Bloomberg, documente obținute de la Kremlin indică o strategie complexă menită să slăbească partidul Maiei Sandu și să consolideze partidele pro-ruse. Strategia ar include atragerea alegătorilor moldoveni din diaspora către secții de vot din afara țării, stimularea manifestațiilor în interiorul Moldovei și amplificarea dezinformării pe rețelele sociale.

O investigație separată a BBC, publicată cu doar o zi înainte, documentează existența unei rețele finanțate de Rusia care plătește cetățeni moldoveni pentru a disemina propagandă și a crea percepția falsă a unui sprijin larg pentru opoziția pro-Kremlin.

Jurnaliștii BBC afirmă că operativi legați de Ilan Șor ofereau bani pentru a recruta alegători și a simula sondaje de opinie în numele unei organizații fictive.

Alegeri într-un climat de presiune externă

Toate aceste dezvăluiri vin într-un moment de maximă tensiune politică în Republica Moldova, cu doar două zile înaintea alegerilor parlamentare care ar putea confirma sau zdruncina direcția pro-europeană a țării.

Președinta Maia Sandu a avertizat în repetate rânduri asupra pericolului ingerinței ruse, afirmând într-un discurs recent că:

„Rusia cheltuie sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi și pentru a răspândi zeci de minciuni în fiecare zi.”

Datele prezentate de Elliptic și investigațiile Bloomberg și BBC oferă o imagine clară: Republica Moldova este supusă unei operațiuni hibride, în care tehnologia financiară, propaganda și actori politici locali colaborează pentru a reseta direcția geopolitică a țării în favoarea Kremlinului.

