Au început alertele cu bombă la secțiile de votare din străinătate, exact cum au avertizat autoritățile de la Chișinău

Coadă la secțiile de vot din străinătate/FOTO:MAE moldovean

În ultimele ore, mai multe alerte cu bombe au fost înregistrate la Roma și Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania), Bruxelles (Belgia) generând panică și măsuri sporite de securitate în zonele vizate.

Instituțiile statului moldovenesc au reacționat prompt, activând protocoale special stabilite pentru asemenea situații. În colaborare cu partenerii internaționali, autoritățile monitorizează îndeaproape situația, pentru ca procesul electoral să se desfășoare în siguranță și fără perturbări.

Premierul Dorin Recean a transmis un apel către cetățeni: „Vă rugăm să respectați recomandările oficiale și să acordați atenție doar surselor autorizate de informare. Votul trebuie să rămână cinstit și liber.”

Totodată, camerele de supraveghere instalate în secțiile de vot sunt funcționale și monitorizează permanent procesele electorale. Acestea asigură integritatea instrumentelor de vot până la reluarea procedurilor, păstrând securitatea și transparența procesului, au transmis autoritățile de la Chișinău.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au scos în număr mare cetățenii la vot, inclusiv peste hotare. Ministerul Afacerilor Externe a transmis că „mii de moldoveni” stau la cozi în fața secțiilor din capitale europene, imaginile oficiale surprinzând aglomerație la București, Roma, Atena, Praga, Nürnberg sau Lisabona.

