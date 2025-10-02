Alina Mungiu-Pippidi, despre alegerile din Republica Moldova: ”Esențial cap de pod în susținerea Ucrainei și apărarea României”

Alina Mungiu-Pippidi, născută într-o familie ieșeană de medici cu rădăcinile în Basarabia, a comentat rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova joi, 2 octombrie. Politolog și academician, Mungiu-Pippidi a explicat de ce rezultatul scrutinului câștigat de PAS a fost greu de prezis.

Alina Mungiu-Pippidi, politolog care conduce catedra de Studii de Democratizare la Hertie School of Governance din Berlin, crede că sondajele pre-electorale nu au fost relevante.

„În realitate, e greu de prezis votul, când în diaspora sunt aproape tot atâția votanți cât în țară, care nu pot fi eșantionați ușor (...) Moldova votează geopolitic, cu Vestul sau cu Estul, în funcție de cine crede că e mai tare sau mai interesat. Europa a fost impecabilă. A trimis floarea liderilor ei, și destui bani, ca să nu piardă Moldova, esențial cap de pod în susținerea Ucrainei și apărarea României. Și votanții au marșat”, explică Alina Mungiu-Pippidi într-un text publicat pe HotNews.ro.

Victoria Partidului Acțiune și Solidaritate, care și-a menținut majoritatea în Parlamentul Republicii Moldova, s-a datorat unui cumul de factori, însă basarabenii au votat pentru Europa.

„Familia bunicii mele a murit în Siberia ca români monarhiști, deși erau greci din insule. (...) Basarabenii mei, adică morții noștri și descendenții lor, dimpreună cu moldovenii mai tineri, cei care au rupt pavajul cu mâna în 2009 și l-au aruncat în comuniști, au fost cu Europa. Nu cea a fondurilor, a reglementărilor, și așa mai departe, ci cea a Republicii, a Vestului, a drepturilor, a codului Napoleon și nu a codului Stalin”, a spus Alina Mungiu-Pippidi.

Rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, alături de cel al alegerilor prezidențiale din România, câștigate de Nicușor Dan, arată că românii și basarabenii vor să se îndrepte spre Occident, spune ea.

„A doua oară în șase luni când românii arată Europei că nu găsesc ușor drumul, dar sunt mai competenți ca alți europeni în a ști care le e destinația finală”, a conchis Alina Mungiu-Pippidi.

