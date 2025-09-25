Moldova, sub asaltul propagandei ruse! Cum încearcă Moscova să răstoarne alegerile din 28 septembrie

Republica Moldova se pregătește de alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, un scrutin crucial pentru viitorul țării între Vest și Est. Însă, potrivit unei investigații BBC, procesul democratic este ținta unei campanii masive de dezinformare orchestrate de Rusia, cu nume de cod Matriochka, finanțată cu sute de milioane de euro.

Zvonuri false, deepfake-uri și sondaje manipulate

Rețeaua rusească ar fi recrutat cetățeni moldoveni prin canale Telegram, plătindu-i lunar cu aproximativ 3.000 de lei pentru a distribui materiale anti-UE și anti-guvern. În paralel, alți „voluntari” erau remunerați cu 200 de lei pe oră pentru a fabrica sondaje false care să sugereze pierderea PAS, partidul pro-european de guvernământ.

Printre narativele promovate se află acuzații inventate la adresa Maiei Sandu, avertismente că aderarea la UE ar aduce „agende sociale străine” și mesaje că alegerile ar urma să fie fraudate. Tactica a inclus videoclipuri generate cu inteligență artificială și deepfake-uri menite să discrediteze conducerea de la Chișinău.

Operațiunea ar avea legături cu politicianul fugar Ilan Șor, sancționat internațional pentru corupție și influență, care mută accentul de la cumpărarea directă de voturi la manipularea opiniei publice.

Potrivit Reset Tech, rețeaua controlează cel puțin 90 de conturi TikTok cu peste 55 de milioane de vizualizări în câteva luni, unele mascate sub identitatea unor instituții media respectate. Alte site-uri pseudo-jurnalistice, precum Restmedia, produc conținut pro-rus cu ajutorul AI, distribuit apoi în mai multe limbi pentru a amplifica mesajele Kremlinului.

