AUR se retrage de la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Explicația formațiunii lui George Simion: „Am fost acuzați de vrute și nevrute”

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR Rep. Moldova) a anunțat, vineri, 26 septembrie, ieșirea din competiția electorală din Republica Moldova, pentru a nu fragmenta și mai mult votul din data de 28 septembrie.

„Partidul Alianța pentru Unirea Românilor anunță ieșirea din competiția electorală din Republica Moldova. Deși am fost acuzați de vrute și nevrute, în fața unui moment de cotitură pentru românii de peste Prut, decizia noastră este de a nu fragmenta și mai mult votul din data de 28 septembrie. AUR se retrage din această cursă și pentru a nu produce și mai multă dezbinare și a nu dezorienta publicul. Avem simțul datoriei împlinite”, spune AUR într-un comunicat oficial.

AUR, fără mesaj de susținere pentru vreo tabără politică din Rep. Moldova

AUR nu acordă susținere nici pentru tabăra „pro-europeană”, nici pentru cea „pro-rusă”, fiind mai degrabă preocupat de ideea „unionistă”.

„Nu vrem să fim acuzați că ne-am implicat în afacerile unui alt stat, chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc și trebuie să revină îndată acasă! Urăm succes competitorilor care respectă România și istoria neamului nostru de pe ambele maluri ale Prutului!”, mai transmite formațiunea.

În ultimele luni, AUR a criticat constant guvernul „pro-european” de la București, dar și pe președintele Maia Sandu, de la Chișinău, un alt lider „pro-european”, dar aspirant la aderarea la UE. Totodată, formațiunea lui George Simion a criticat fostele administrații „pro-ruse”. În opinia lui George Simion, „bocancul rus” a generat crearea statului moldovenesc, într-o bună măsură rusificat din punct de vedere politic, cultural, lingvistic.

