Autoritățile din R. Moldova se așteaptă la sabotaje cibernetice și la tentative de fraudă ale rușilor la alegerile parlamentare

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 12:52
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu FOTO: Captură video/Facebook/Maia Sandu

Autoritățile din Republica Moldova iau în calcul, în contextul alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie, scenarii care includ întreruperea curentului, alarme false cu bombă, atacuri cibernetice, violențe stradale și acte de vandalism.

”Scopul unic al tuturor instituțiilor este de a NU admite ca furtul de voturi și acțiunile de destabilizare rusești să devină o „lovitură de stat electorală”, transmite Executivul de la Chișinău.

În ceea ce privește întreruperile alimentării cu curent electric, autoritățile deja au făcut pregătirile pentru a putea fi continuat procesul de votare. În ziua votului astfel de incidente sunt anunțate de Comisia Electorală în conferințe, iar furnizorii de electricitate adoptă măsuri suplimentare și dispun de echipe dedicate disponibile pentru intervenții.

În cazul alarmelor false cu bombă, ”tacticile deja folosite în trecut vor fi gestionate prompt de instituțiile de securitate, astfel încât scrutinul să se desfășoare normal”. Aceste alerte sunt comunicate de poliție.

Și varianta atacurilor cibernetice asupra frontierelor, aeroportului, plăților, semnăturii digitale și comunicațiilor este luată în calcul, în condițiile în care, în 2025, au fost identificate peste 1000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice; autoritățile acționând permanent pentru a le combate. CEC, la rândul său, garantează că votul este protejat prin procese-verbale scrise și validat de Curtea Constituțională.

Chișinăul acționează și pentru prevenirea scurgerilor de date și al tentativelor de manipulare informațională, afirmând că ”serviciile rusești încearcă să compromită sistemul cibernetic guvernamental”; în acest sens autoritățile monitorizează permanent și comunică transparent pentru a evita panica.

Referitor la eventuale violențe stradale organizate de persoane instruite în Serbia de GRU, autoritățile din Republica Moldova afirmă că este un risc în scădere, pentru că SIS, IGP și PCCOCS au reținut peste 70 de persoane cu vârste între 19 și 40 de ani, instruite să folosească arme de foc și să rupă cordoane de poliție; iar în urma perchezițiilor au fost descoperite arme, bastoane, grenade, corturi, haine de camuflaj și zeci de mii de euro. MAI a mobilizat instituțiile din subordine pentru buna desfășurare a scrutinului, precizează autoritățile.

În ceea ce privește acțiuni de vandalism sau destabilizare din partea unor grupuri legate de regiunea transnistreană, în condițiile în care ”Rusia încearcă să recruteze resurse ale așa-numitului MGB”, forțele de ordine sunt mobilizate, au fost făcute ajustări de ultim moment la adresele secțiilor de votare, iar observatorii și alegătorii sunt rugați să raporteze imediat orice încercare de încălcare a legii.

”Vorbind de gradul de pregătire al statului, scopul unic al tuturor instituțiilor este de a NU admite ca furtul de voturi și acțiunile de destabilizare rusești să devină o „lovitură de stat electorală””, subliniază reprezentanții Executivului de la Chișinău.

