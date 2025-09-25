Avertisment dur al unui europarlamentar pentru moldoveni, înainte de alegeri. ”Putin va transforma Republica Moldova într-un poligon”

Joi, 25 Septembrie 2025, ora 18:59
Avertisment dur al unui europarlamentar pentru moldoveni, înainte de alegeri. ”Putin va transforma Republica Moldova într-un poligon”
Avertisment dur al unui europarlamentar pentru moldoveni, înainte de alegeri FOTO Facebook/Maia Sandu

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a declarat joi, 25 septembrie, despre scenariul ca la Chişinău să existe o majoritate clară pro-rusă, în urma alegerilor din acest weekend, că în secunda doi, Vladimir Putin va transforma Republica Moldova într-un poligon, într-un instrument prin care va încerca să-şi utilizeze toate opţiunile militare pe care le are.

”Rusia nu pentru prima dată interferează în alegerile din Republica Moldova, Putin, personal, s-a implicat mai multe ori în ultimii 20 de ani. Însă miza e cu totul alta în momentul de faţă, pentru că avem o criză de securitate fără precedent după cel de-al doilea război Mondial, şi aici mă refer la agresiunea rusă din Ucraina, şi evident că Republica Moldova are un nou statut, este stat candidat la Uniunea Europeană, un stat care şi-a asumat, prin modificarea Constituţiei, să ducă mai departe procesul de integrare europeană şi, în momentul de faţă, miza este fără precedent, pentru că Rusia, la rându-i, a aruncat în această bătălie electorală cele mai sofisticate instrumente, pentru a încerca să influenţeze cetăţenii, iar pe cei care nu îi convinge, prin propagandă, să-i corupă”, a declarat Eugen Tomac, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Potrivit europarlamentarului PMP, ”cel mai optimist scenariu este să se întâmple ceea ce ar fi firesc, şi anume ca cetăţenii Republicii Moldova să valideze o majoritate parlamentară pro-europeană”.

”Cel mai dificil scenariu ar fi să asistăm la un rezultat care să fie contestat şi, evident, acest rezultat să genereze haos, care ar însemna abandonarea, până la urmă, a întregului proces de integrare europeană şi ar pune Republica Moldova într-o zonă gri. Mai grav este, însă, ca să fiu consecvent cu această poziţie legată de scenarii, ca în Parlamentul de la Chişinău să existe o majoritate clară pro-rusă, pentru că, în secunda doi, Putin va transforma Republica Moldova într-un poligon, într-un instrument prin care va încerca să-şi utilizeze toate opţiunile militare pe care le are”, a precizat el.

”Să nu uităm, în Regiunea separatistă Transnistreană, din Republica Moldova, de peste 33 de ani, există prezenţă militară ilegală a Federaţiei Ruse. Acolo avem armament de peste 20 de tone, discutăm de muniţie care poate fi oricând utilizată în conflictul militar din Ucraina şi, practic, am avea o criză de securitate mult mai complicată, care, evident, afectează în mod direct şi România”, a subliniat Tomac.

”Nu există o confruntare între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă, ci Rusia încearcă să utilizeze toate mijloacele nedemocratice pentru a opri un proces firesc de apropiere a acestor state de Uniunea Europeană, aşa cum şi-a dorit România, aşa cum şi-au dorit toate statele din estul Europei după ce s-a prăbuşit comunismul”, a mai declarat Tomac.

