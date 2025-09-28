Avertismentul Maiei Sandu pentru Europa în ziua alegerilor: ”Rusia vrea să folosească Moldova împotriva Ucrainei, dar și împotriva unor state din UE”

Autor: Ema Petrescu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 10:37
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu FOTO Facebook/Maia Sandu

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat duminică, 28 septembrie, după ce a votat la alegerile parlamentare, că Rusia prezintă un pericol pentru democraţie. ”Democraţia noastră este tânără şi fragilă, dar asta nu înseamnă că statele cu democraţii mai îndelungate nu sunt în pericol”, a avertizat Maia Sandu.

”Mesajul meu pentru Europa a fost despre pericolul pe care Rusia îl prezintă pentru democraţiile noastre, toate. Democraţia noastră este relativ tânără şi încă fragilă şi pentru noi este mai greu, dar asta nu înseamnă că statele cu experienţă democratică mai îndelungată, care au instituţii democratice mai puternice, nu sunt şi ele în pericol. (...) Astăzi, democraţia din Republica Moldova este doar în mâinile moldovenilor, doar ei pot să salveze şi democraţia, şi pacea, viitorul Republicii Moldova”, a spus Maia Sandu.

Ea a avertizat asupra dezinformării ruse.

„Rusia atacă democraţia noastră pe toate fronturile, iar când noi încercăm să ne protejăm democraţia, prezintă aceste lucruri ca antidemocratice. Să fim atenţi şi să nu cădem pradă acestor naraţiuni false care vin de la Moscova”, a mai transmis lidera de la Chişinău.

Ea a mai spus că miza Rusiei este mare, de aceea investeşte atât de mult în perturbarea procesului electoral.

”Miza e legată în primul rând de războiul din Ucraina. Rusia vrea să folosească Moldova împotriva Ucrainei, dar şi împotriva unor state din UE. (...) Ar putea lansa de aici drone, aşa cum face azi din Belarus, înspre statele UE. Ştim că Rusia poate face mult rău şi doreşte să controleze Republica Moldova”, a avertizat Maia Sandu.

