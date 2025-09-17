Ancheta la Iași, după o sesizare că cetățeni moldoveni fac campanie partidului lui Igor Dodon înaintea alegerilor parlamentare de la Chișinău

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 13:39
426 citiri
Ancheta la Iași, după o sesizare că cetățeni moldoveni fac campanie partidului lui Igor Dodon înaintea alegerilor parlamentare de la Chișinău
Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova FOTO: Hepta

Polițiștii din Iași cercetează o sesizare că mai multe persoane din Republica Moldova ar face campanie electorală pentru un partid înaintea alegerilor parlamentare din țara vecină. Cetățenii străini ar fi contactat telefonic alegători moldoveni pentru a le cere să voteze Partidul Socialiștilor, condus de Igor Dodon, fostul președinte al țării și oponent al Maiei Sandu.

Potrivit unor surse din cadrul anchetei, este vorba despre 13 persoane din Republica Moldova, care s-ar fi cazat într-un hotel din Iași și ar fi desfășurat activități cu caracter electoral.

„În baza unei sesizări privind prezența unor cetățeni din Republica Moldova care s-ar afla în municipiul Iași și care ar fi intenționat să desfășoare campanie electorală privind alegerile din Republica Moldova, polițiștii au efectuat verificări la un imobil situat în municipiul Iași. Astfel, au fost identificate și legitimate persoanele în cauză. Urmează să se facă schimb de informații cu autoritățile din Republica Moldova pe canalele oficiale și să se dispună măsuri. Cercetările sunt continuate pentru clarificarea situației și dispunerea măsurilor legale necesare”, a precizat, miercuri, Biroul de Presă al Poliției județului Iași.

Potrivit G4Media, cetățenii basarabeni ar fi rezervat camere și sala de conferințe „Armonia” din cadrul Hotelului Internațional din Iași până pe 26 septembrie și ar fi folosit laptopuri și căști pentru a contacta telefonic cetățeni din Republica Moldova, cărora le cereau să voteze la alegerile parlamentare din 28 septembrie pentru partidul pro-rus al lui Dodon.

Incidentul a fost semnalat luni, când o persoană a sunat la Poliție.

Sursele citate de G4Media au identificat în acest grup doi lideri, respectiv un fost polițist în Chișinău și un tânăr vorbitor de limbă rusă.

Potrivit surselor G4Media, în noaptea de luni spre marți, după intervenția Poliției, cei 13 cetățeni moldoveni au eliberat camerele și au părăsit România. Costurile totale de cazare și închiriere a sălilor ar fi ajuns la aproximativ 100.000 de lei.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova vor avea loc în 28 septembrie.

