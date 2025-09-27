Trei comisii din Congresul SUA despre alegerile în Republica Moldova: ”Știm prea bine că adversarii vor depune eforturi pentru a submina, influența și perturba alegerile”

Trei comisii bipartizane din Camera Reprezentanților din Statele Unite au emis o declarație comună referitoare la alegerile parlamentare din Republica Moldova programate duminică, 28 septembrie. Documentul, semnat atât de reprezentanți democrați, cât și republicani, subliniază speranța ca scrutinul să se desfășoare „liber, corect și lipsit de influență străină” și apreciază „exemplul strălucit de democrație” al țării. Totodată, semnatarii atrag atenția asupra încercărilor Rusiei de a perturba procesul electoral.

„Duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. Președinții comisiei bipartizane pentru Republica Moldova, România și Țările Baltice din Camera Reprezentanților sunt uniți în speranța că aceste alegeri vor rămâne libere, corecte și lipsite de influență străină”, se arată în declarație.

„Republica Moldova și-a declarat independența față de Uniunea Sovietică în 1991, și de atunci a fost un exemplu strălucit de democrație lângă flancul estic al NATO. Asigurarea desfășurării de alegeri libere, a numărării transparente a voturilor și a acceptării pașnice a rezultatelor de către toți actorii va fi crucială pentru viitorul democratic al Moldovei.”

În document se menționează că autoritățile moldovene au arestat deja peste 70 de persoane într-o anchetă legată de un presupus plan susținut de Rusia de a provoca revolte și destabilizare înaintea scrutinului.

„Noi, în Statele Unite, știm prea bine că adversarii vor depune eforturi pentru a submina, influența și perturba alegerile libere și corecte. Democrația este dificilă, dar îndeplinirea voinței poporului este un pilon important în lupta pentru o lume mai puternică, mai pașnică și mai prosperă. Sărbătorim toate eforturile depuse în Europa de Est și în întreaga lume pentru a înfrunta direct provocările democrației și le urăm mult succes tuturor celor care candidează”, se mai arată în declarație.

