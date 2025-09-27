Trei comisii din Congresul SUA despre alegerile în Republica Moldova: ”Știm prea bine că adversarii vor depune eforturi pentru a submina, influența și perturba alegerile”

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 09:56
128 citiri
Trei comisii din Congresul SUA despre alegerile în Republica Moldova: ”Știm prea bine că adversarii vor depune eforturi pentru a submina, influența și perturba alegerile”
Alegeri parlamentare în Republica Moldova FOTO deschide.md

Trei comisii bipartizane din Camera Reprezentanților din Statele Unite au emis o declarație comună referitoare la alegerile parlamentare din Republica Moldova programate duminică, 28 septembrie. Documentul, semnat atât de reprezentanți democrați, cât și republicani, subliniază speranța ca scrutinul să se desfășoare „liber, corect și lipsit de influență străină” și apreciază „exemplul strălucit de democrație” al țării. Totodată, semnatarii atrag atenția asupra încercărilor Rusiei de a perturba procesul electoral.

„Duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. Președinții comisiei bipartizane pentru Republica Moldova, România și Țările Baltice din Camera Reprezentanților sunt uniți în speranța că aceste alegeri vor rămâne libere, corecte și lipsite de influență străină”, se arată în declarație.

„Republica Moldova și-a declarat independența față de Uniunea Sovietică în 1991, și de atunci a fost un exemplu strălucit de democrație lângă flancul estic al NATO. Asigurarea desfășurării de alegeri libere, a numărării transparente a voturilor și a acceptării pașnice a rezultatelor de către toți actorii va fi crucială pentru viitorul democratic al Moldovei.”

În document se menționează că autoritățile moldovene au arestat deja peste 70 de persoane într-o anchetă legată de un presupus plan susținut de Rusia de a provoca revolte și destabilizare înaintea scrutinului.

„Noi, în Statele Unite, știm prea bine că adversarii vor depune eforturi pentru a submina, influența și perturba alegerile libere și corecte. Democrația este dificilă, dar îndeplinirea voinței poporului este un pilon important în lupta pentru o lume mai puternică, mai pașnică și mai prosperă. Sărbătorim toate eforturile depuse în Europa de Est și în întreaga lume pentru a înfrunta direct provocările democrației și le urăm mult succes tuturor celor care candidează”, se mai arată în declarație.

Alegeri parlamentare în Moldova: Unde sunt secțiile de vot din România și care sunt documentele necesare pentru a vota
Alegeri parlamentare în Moldova: Unde sunt secțiile de vot din România și care sunt documentele necesare pentru a vota
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, iar cei aflați în străinătate pot vota la secțiile special organizate pentru...
Alegeri în Republica Moldova: Ce scenarii politice ar putea urma după scrutin
Alegeri în Republica Moldova: Ce scenarii politice ar putea urma după scrutin
Experții Asociației ADEPT din Republica Moldova au analizat o serie de scenarii care pot avea loc după alegerile parlamentare din 28 septembrie, pe baza datelor obținute în cadrul sondajelor...
#alegeri parlamentare Republica Moldova, #camera reprezentantilor sua , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Declaratiile lui Nicusor Dan care au incins retelele sociale. "Daca acum sunt la 30%, cand s-au anulat la cat erau?"
DigiSport.ro
Ion Tiriac: "Am luat 400 de milioane de euro! Multumesc, la revedere!"
DigiSport.ro
Mirel Radoi a "mitraliat" 3 jucatori de la Dinamo: "A fugit ca o fetita!" / "Stati dupa bodyguarzi si aruncati cu apa?"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trei comisii din Congresul SUA despre alegerile în Republica Moldova: ”Știm prea bine că adversarii vor depune eforturi pentru a submina, influența și perturba alegerile”
  2. Alegeri parlamentare în Moldova: Unde sunt secțiile de vot din România și care sunt documentele necesare pentru a vota
  3. Alegeri în Republica Moldova: Ce scenarii politice ar putea urma după scrutin
  4. Rusia ar pregăti posibile proteste violente ca să o înlăture de la putere pe președinta Republicii Moldova, arată o analiză amplă a ISW
  5. Scenariu alarmant legat de alegerile din Republica Moldova: O victorie a rușilor ar putea duce la pretenții teritoriale asupra României?
  6. Alegeri parlamentare decisive în Republica Moldova, cu aderarea la UE ca miză principală
  7. Calitatea leadership-ului politic în raport cu interesele de partid: „Oamenii au votat ‘răul mai mic’, alternativa fiind privită drept mai dăunătoare” ANALIZĂ
  8. Într-o coaliție cu AUR pe val, PSD ar fi partenerul mai mic: „N-ar mai putea face figură de opoziție în interiorul guvernării”
  9. Misiune imposibilă pentru Maia Sandu? Cu ce i-a dezamăgit cel mai mult pe moldoveni și cât mai contează visul european: „Dezamăgirea a fost alimentată și de erorile României”
  10. Cât de greu atârnă alegerile din Moldova în lupta Europei împotriva Kremlinului. „Cele mai importante alegeri din istoria țării”, potrivit politologilor europeni