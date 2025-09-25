Un alt condamnat fugar vrea să influențeze alegerile în Moldova. Oligarhul vrea să aducă la putere partidele loiale Moscovei: ”Va trebui să șmecherim"

Autor: Daniel Groza
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 13:42
666 citiri
Un alt condamnat fugar vrea să influențeze alegerile în Moldova. Oligarhul vrea să aducă la putere partidele loiale Moscovei: ”Va trebui să șmecherim"
Ilan Șor, oligarhul fugar implicat în deturnarea unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc/FOTO:X/@iamdenya_de

Condamnatul fugar Ilan Șor le-a transmis simpatizanților săi din blocul „Pobeda” că obiectivul său este declanșarea unor alegeri parlamentare anticipate în Republica Moldova în următoarele luni. Într-un mesaj audio obținut de Deschide.MD, oligarhul recunoaște că echipa sa nu are candidat în actualul scrutin și că va apela la „șmecherii” pentru a-și atinge scopul, mizând pe partide loiale Moscovei și pe presiunea asupra instituțiilor statului.

„În această campanie, va trebui să șmecherim, astfel încât, în decurs de 3-4 luni, să obținem declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, dar cu alți judecători și procurori, cu o Comisie Electorală Centrală corectă și să participăm la procese asupra cărora vom putea influența”, a declarat condamnatul fugar.

Totodată, el a îndemnat membrii blocului să nu se dea bătuți, pentru că toate acțiunile din ultimele luni „s-au desfășurat conform planului”.

„Stimați colegi, vă rog pe toți să vă mobilizați. Astăzi avem nevoie de rezultatul de care avem nevoie. Rezultatul nostru principal va fi peste trei luni, când vom merge în alegeri anticipate. Și noi vom merge în alegeri anticipate. Asta vă garantez”, a mai transmis condamnatul fugar.

Șor a susținut că planul său este unul realizabil, chemând activiștii la mobilizare.

„Vă rog foarte mult să depuneți efort și să faceți tot ce vă stă în puteri pentru ca să-mi dați posibilitatea să obțin declanșarea alegerilor anticipate peste 3-6 luni. Eu știu cum să fac asta și eu vă garantez asta”, a conchis el.

CTP compară alegerile anulate din 2024 cu campania Rusiei de influențare a parlamentarelor din Moldova: ”Nu ne vindem țara, o dăm pe daiboj!”
CTP compară alegerile anulate din 2024 cu campania Rusiei de influențare a parlamentarelor din Moldova: ”Nu ne vindem țara, o dăm pe daiboj!”
Ziaristul Cristian Tudor Popescu a comparat anularea alegerilor prezidențiale din 2024 cu scrutinul parlamentar din Republica Moldova, programat pentru duminică, 28 septembrie. Într-un text...
Oligarhul Plahotniuc, extrădat de Grecia în Republica Moldova cu doar 4 zile înainte de alegerile parlamentare cruciale
Oligarhul Plahotniuc, extrădat de Grecia în Republica Moldova cu doar 4 zile înainte de alegerile parlamentare cruciale
Autoritățile din Grecia au anunțat că îl extrădează joi, 25 septembrie, în Republica Moldova pe Vladimir Plahotniuc, condamnat în dosarul sustragerii a 1 miliard de dolari americani din...
#alegeri parlamentare Republica Moldova , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Cel mai bogat om din Asia l-a infuriat pe Trump din cauza afacerilor cu Rusia
DigiSport.ro
In urma cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Tiriac 7 cuvinte, in italiana. "Acum isi ridica palaria in fata mea"
ObservatorNews.ro
Vladimir Plahotniuc, extradat. Oligarhul moldovean a fost adus in catuse si cu mascati. Primele imagini

Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un alt condamnat fugar vrea să influențeze alegerile în Moldova. Oligarhul vrea să aducă la putere partidele loiale Moscovei: ”Va trebui să șmecherim"
  2. Bani mai puțini pentru partide, promite Tanczos Barna. Peste 117.000 de persoane au semnat o petiție, adresată lui Bolojan, prin care cer eliminarea totală a subvențiilor
  3. PSD de ieri, sub Dragnea, a provocat AUR și SOS de azi. ”Țineți minte discursurile cu roșia românească? A dat cu băţul şi a scos din peșteră monstrul adormit” al mișcării suveraniste
  4. Bolojan nu poate fi păcălit și nici oprit în privința reformei administrative. Avertismentul transmis de președintele Senatului
  5. Alegerile din Republica Moldova nu vor avea exit-polluri. S-a ajuns la această situație din cauza suspiciunilor legate de finanțarea companiei de sondare
  6. Șoșoacă s-a plâns la Russia Today, postul de propagandă al lui Putin, că este persecutată politic din cauză că se opune UE: "Mi-au spus că vor reuși să mă bage la închisoare" VIDEO
  7. Cine conduce în sondaje în Republica Moldova. Analiștii dezvăluie planul de rezervă al Maiei Sandu pentru a împiedica pro-rușii să preia puterea
  8. O nouă ședință tensionată a Coaliției. Ministerele cer 80 de miliarde la rectificarea bugetară, dar primesc doar 30. Bolojan nu renunță la concedierea a 13.000 de funcționari
  9. ”O alianță a social-democraților cu AUR poate duce la dispariția PSD”, spune Tanczos Barna. Reacția lui Sorin Grindeanu
  10. Mesajul lui Sorin Grindeanu înainte de ședința CSAT: ”Trebuie să avem mai multă fermitate, doar așa, cred eu, că rușii înțeleg”