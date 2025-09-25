Un alt condamnat fugar vrea să influențeze alegerile în Moldova. Oligarhul vrea să aducă la putere partidele loiale Moscovei: ”Va trebui să șmecherim"

Condamnatul fugar Ilan Șor le-a transmis simpatizanților săi din blocul „Pobeda” că obiectivul său este declanșarea unor alegeri parlamentare anticipate în Republica Moldova în următoarele luni. Într-un mesaj audio obținut de Deschide.MD, oligarhul recunoaște că echipa sa nu are candidat în actualul scrutin și că va apela la „șmecherii” pentru a-și atinge scopul, mizând pe partide loiale Moscovei și pe presiunea asupra instituțiilor statului.

„În această campanie, va trebui să șmecherim, astfel încât, în decurs de 3-4 luni, să obținem declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, dar cu alți judecători și procurori, cu o Comisie Electorală Centrală corectă și să participăm la procese asupra cărora vom putea influența”, a declarat condamnatul fugar.

Totodată, el a îndemnat membrii blocului să nu se dea bătuți, pentru că toate acțiunile din ultimele luni „s-au desfășurat conform planului”.

„Stimați colegi, vă rog pe toți să vă mobilizați. Astăzi avem nevoie de rezultatul de care avem nevoie. Rezultatul nostru principal va fi peste trei luni, când vom merge în alegeri anticipate. Și noi vom merge în alegeri anticipate. Asta vă garantez”, a mai transmis condamnatul fugar.

Șor a susținut că planul său este unul realizabil, chemând activiștii la mobilizare.

„Vă rog foarte mult să depuneți efort și să faceți tot ce vă stă în puteri pentru ca să-mi dați posibilitatea să obțin declanșarea alegerilor anticipate peste 3-6 luni. Eu știu cum să fac asta și eu vă garantez asta”, a conchis el.

