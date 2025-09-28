Cozi la Ambasada Moldovei din Moscova în ziua alegerilor. Vot cu ceai cald și cântece rusești

Cozi la secția de votare de la Moscova/FOTO:X@ipn_moldova

În dimineața zilei de duminică, 28 septembrie, la sediul Ambasadei Republicii Moldova din Moscova s-au format cozi încă de la primele ore, în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Informația a fost relatată de agenția rusă TASS, instituție media afiliată administrației de la Kremlin, și confirmată ulterior de surse moldovenești.

Potrivit relatărilor agenției IPN, în apropierea secției de votare a fost instalat un cort unde alegătorii sunt întâmpinați cu ceai și cafea, într-o atmosferă care contrastează cu sobrietatea obișnuită a unui proces electoral. Un grup de femei a cântat în fața ambasadei melodii tradiționale rusești, precum „Katiușa” și „Smuglianka”, în timp ce unii dintre cei prezenți au arborat atât drapelul Republicii Moldova, cât și cel al Federației Ruse.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), în Federația Rusă au fost deschise doar două secții de votare, în condițiile în care, conform Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, în Rusia se află oficial peste 200.000 de cetățeni moldoveni.

În total, în diaspora au fost organizate 301 secții de votare, cele mai multe fiind în Italia (75), urmată de Germania (36), Franța (26), Marea Britanie (24) și România (23). Procesul de vot a început oficial odată cu deschiderea secției din Japonia, continuând în China, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Israel, România, Turcia și alte state europene, printre care Grecia, Bulgaria, Ucraina și statele baltice.

Scrutinul din 28 septembrie este considerat de analiști un test electoral cu miză majoră pentru viitorul parlamentar al Republicii Moldova. Alegătorii sunt chemați să aleagă 101 deputați în Parlament, într-un proces în care pragurile electorale sunt de 5% pentru partide, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți.

În total, au fost deschise 2.274 de secții de votare, dintre care 1.961 în interiorul Republicii Moldova și 301 în afara țării. Secțiile rămân deschise între orele 07:00 și 21:00 (ora locală).

