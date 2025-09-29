Cristian Tudor Popescu, despre țucălarul lui Putin de la Chișinău: „Moldovenii i-au răspuns: Rușii nu ne! Rușii nu ne!”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a scris o postare ironică la adresa pro-rușilor din Moldova, după victoria covârșitoare a pro-europenilor la alegerile parlamentare de duminică. Sub titlul, „Cum se aude rușinea la Chișinău”, gazetarul subliniază faptul că moldovenii au spus „Nu” apropierii de Rusia.

„Cum se aude rușinea la Chișinău. Sub stema cu steaua roșie, secera și ciocanul, țucălarul lui Putin, Dodon, a ieșit azi-noapte să chirăie împreună cu câțiva tovarăși: „Rușii-ne! Rușii-ne!”. Și moldovenii i-au răspuns: Rușii nu ne! Rușii nu ne!”, scrie Cristian Tudor Popescu.

Anterior alegerilor, gazetarul a avertizat că rușii au făcut investiții uriașe pentru ca partidele prietene să câștige alegerile parlamentare din Republica Moldova. Acesta subliniază că viitorul României depinde de soarta Moldovei și că ar trebui să fim extrem de îngrijorați dacă partidele pro-ruse vor câștiga la Chișinău, pentru că atunci vom avea graniță directă cu Rusia.

”Nu exagerez deloc. În acest moment, de această țărișoară depinde soarta României și depinde soarta Europei. Acolo stă soarta întregii Europe acum în bucata asta de pământ numită Republica Moldova. Dacă rușii vor reuși să facă graniță cu România, deci să ocupe practic Republica Moldova, și va fi nu numai graniță statală, ci vom avea graniță cu o bază militară atunci. Ținta Rusiei este să transforme Republica Moldova într-o bază militară de atac, în primul rând asupra Odesei, așa cum a precizat doamna Maia Sandu. Este foarte greu să răzbată frontal, după cum se vede, câștigă câte un metru pe an spre Odesa. Nu pot răzbate frontal și atunci încearcă să o atace prin spate, venind din Republica Moldova și Transnistria”, spunea CTP.

PAS, partidul președintei Maiei Sandu, a înregistrat o victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova de duminică. Partidul proeuropean a acumulat peste 50 la sută din voturi și va deține majoritatea în noul Parlament.

La redistribuire, PAS va ajunge să dețină 55 de mandate din cele 101 din Parlament, ceea ce îi va permite să guverneze singur, arată rezultatele preliminare după procesarea proceselor-verbale din aproape toate secțiile de vot.

