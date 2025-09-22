CTP recomandă un serial despre fugarul moldovean Vladimir Plahotniuc: ”Dacă vreți să vedeți cum arată otrava injectată românilor de peste Prut...” VIDEO

Autor: Eugen Porojan
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 17:14
CTP recomandă un serial despre fugarul moldovean Vladimir Plahotniuc: ”Dacă vreți să vedeți cum arată otrava injectată românilor de peste Prut...” VIDEO
Vladimir Plahotniuc, oligarhul moldovean fugar prins în Grecia FOTO Facebook /Vladimir Plahotniuc

Cristian Tudor Popescu recomandă românilor un serial moldovenesc despre oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc. Acesta urmează să fie repatriat în următoarele zile, în timp ce la Chișinău se pregătesc alegerile parlamentare, considerate cruciale pentru viitorul țării.

Serialul recomandat de ziarist luni, 22 septembrie, este o versiune ficționalizată a vieții lui „Vlad Plaha Jr.”, inspirată de oligarhul implicat în dispariția sumei de 1 miliard de dolari din băncile moldovenești.

„Dacă vreți să vedeți cum arată otrava injectată românilor de peste Prut și cum suntem frați și la rău, uitați-vă la serialul „Plaha”, o producție Jurnal TV, în regia lui Igor Cobileanschi, scenariul Igor Cobileanschi, Alex Cozer, Val Butnaru, avându-l în rolul principal pe mereu memorabilul Iulian Postelnicu. Îl găsiți pe YouTube”, a transmis Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

Gazetarul consideră că serialul moldovenesc disponibil pe YouTube prezintă efectele propagandei rusești la Chișinău.

Serialul este produs de Jurnal TV, deținut de frații Viorel și Victor Țopa. Cei doi afaceriști au fost în trecut condamnați pentru șantaj, delapidare, spălare de bani și falsificare de documente de autoritățile din Republica Moldova.

Guvernul Republicii Moldova a alocat 2,5 milioane de lei din bugetul public pentru difuzarea serialului care îmbină realitatea cu ficțiunea.

#alegeri parlamentare Republica Moldova, #Cristian Tudor Popescu, #Vladimir Plahotniuc , #alegeri Republica Moldova
