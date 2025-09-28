Dezinformarea, la cote alarmante în Moldova, în timpul alegerilor. Imagini cu presupuse buletine de vot arse circulă pe internet VIDEO

Dezinformarea, la cote alarmante în Moldova, în timpul alegerilor. Imagini cu presupuse buletine de vot arse circulă pe internet VIDEO
Autoritățile din Republica Moldova atrag atenția duminică, 28 septembrie, că imaginile din mediul online, cu așa-zise buletine de vot, cu simbolul „Votat” imprimat, care ar fi deteriorate intenționat, sunt false.

În videoclipul distribuit de mai multe pagini, o persoană alege așa-zise buletine care conțin ștampila „Votat” în dreptul formațiunilor de opoziție, pe care ulterior le aruncă la gunoi sau le arde.

Guvernul a anunțat că buletinele sunt false și că videoclipul reprezintă o „provocare”, îndemnând cetățenii să „nu cadă în capcana dezinformării”, potrivit agora.md.

„Un videoclip fals este răspândit pe rețele - o voce anonimă prezintă aruncarea unor buletine de vot și favorizarea altora. Buletinele sunt false, videoclipul este fals și reprezintă o provocare. Dragi cetățeni, fiți atenți și nu cădeți în capcana dezinformării menite să deturneze procesul electoral corect”, au transmis oficialii.

Secțiile de votare sunt deschise în Republica Moldova duminică și peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați la urne în cadrul alegerilor parlamentare. Au fost deschise 2.274 de secții de votare, dintre care 1.961 - pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în Transnistria (12 secții). Pentru diasporă au fost deschise 301 secții în 45 de țări.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova pot fi declarate valabile ca urmare a prezenței la urne a cel puțin o treime din numărul total de alegători înscriși în listele electorale, a declarat, duminică după-amiază, președintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman.

'În conformitate cu prevederile legale, o dată ce rata de participare a depășit o treime din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale, scrutinul de astăzi poate fi declarat valabil', a afirmat Caraman într-un briefing de presă susținut la sediul CEC.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, duminică după-amiază, un nou mesaj populației cerându-i să iasă la vot, pe fondul numeroaselor acțiuni ilegale venite din partea formațiunilor pro-ruse.

Într-o transmisiune în direct pe care a avut-o pe Facebook, lidera de la Chișinău a spus că Moldova nu este țara 'grupării criminale Șor', solicitând alegătorilor să demonstreze că sunt mai puternici 'decât banii lor murdari'.

