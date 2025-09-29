Fritz jubilează după victoria PAS la parlamentarele din Republica Moldova: „O palmă pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre!”

Dominic Fritz, președintele USR, celebrează victoria „en fanfare” a PAS-ului. Edilul local crede că semnalul dat de moldoveni reprezintă o puternică lovitură dată lui Vladimir Putin și aliaților săi, inclusiv celor din România.

„Victoria categorică a partidului proeuropean în Moldova este o palmă răsunătoare pentru Putin şi prietenii lui de pe meleagurile noastre. Democraţia fragilă a vecinilor moldoveni a rezistat împotriva unui asalt brutal pe toate fronturile. Asta ne protejează şi pe noi”, a notat Fritz, pe Facebook.

În opinia lui Fritz, românii trebuie să manifeste recunoștință față de cetățenii moldoveni.

„Nici banii, nici intimidările, nici minciunile venite din Moscova nu au putut asupri demnitatea acestor europeni drepţi”, a mai transmis Fritz.

Maia Sandu, elogiată de către Dominic Fritz: „A devenit definitiv unul dintre cei mai importanţi lideri europeni”

Totodată, liderul USR crede că președinta Maia Sandu este un exemplu de șef de stat, „unul dintre cei mai importanți lideri europeni”.

„Fără determinarea ei, credibilitatea ei, integritatea ei, nu doar Republica Moldova ar fi mai slabă, ci întreaga Europă. Cu acest rezultat, a devenit definitiv unul dintre cei mai importanţi lideri europeni”, a mai transmis Fritz.

Totodată, politicianul de la Timișoara crede că românii trebuie să fie recunoscători şi instituţiilor de securitate și de ordine publică din Republica Moldova, care au apărat statul de drept şi democraţia „cu o hotărâre şi un profesionalism pe care uneori ni l-am dori şi în România”.

„Şi dacă tot ⁠începe summitul de la Timişoara azi, despre extinderea UE: ţara care trebuie să devină următorul membru al Uniunii Europene se numeşte Republica Moldova. Avem nevoie de ei la fel de mult ca şi ei de noi. Felicitări, PAS! Felicitări, moldoveni!”, a concluzionat Dominic Fritz.

VEZI AICI rezultatele alegerilor din Republica Moldova.

