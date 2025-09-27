Aproape 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt așteptați la urne. Totul despre alegerile parlamentare de duminică

Alegerile parlamentare din Republica Moldova vor avea loc duminică, pe 28 septembrie. FOTO Colaj Canva / Ziare.com

Aproape 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt așteptați, duminică, la urne, pentru a-și desemna noul parlament, care are un mandat de patru ani.

Pentru aceste alegeri parlamentare, Comisia Electorală Centrală (CEC) a dispus constituirea a 2.274 de secții de votare, dintre care 301 secții în străinătate și 12 destinate alegătorilor din localitățile situate în regiunea separatistă Transnistria.

Din cele 301 secții de votare din străinătate, cele mai multe vor funcționa în Italia - 75, Germania - 36, Franța - 26, Marea Britanie - 24, România - 23, Statele Unite ale Americii - 22, Spania - 15 și Irlanda - 12. În Federația Rusă vor funcționa doar două secții de votare.

Secțiile de vot se deschid la ora 07:00 și vor rămâne deschise până la ora 21:00.

În cursa electorală sunt înscrise

- 14 partide politice: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidul 'Democrația Acasă' (PPDA), Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Partidul Social Democrat European (PSDE), Partidul Național Moldovenesc (PNM), Mișcarea 'Respect Moldova' (MRM), Liga Orașelor și Comunelor (LOC), Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Alianța 'Moldovenii' (AM), Partidul 'Noua Opțiune Istorică' (NOI), Partidul Liberal (PL), Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) și Partidul Nostru (PN);

- 4 blocuri electorale (Blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Blocul electoral 'Alternativa', Blocul electoral 'Împreună' și Blocul Unirea Națiunii);

- 4 candidați independenți (Andrei Năstase, Olesea Stamate, Victoria Sanduța și Tatiana Crețu). Partidul 'Moldova Mare' a fost eliminat, vineri, din competiția electorală, în baza unei decizii a CEC.

Pentru acest scrutin, au fost tipărite 2.772.255 de buletine de vot pentru alegătorii din Republica Moldova, 864.300 pentru alegătorii din străinătate și 23.500 pentru alegătorii din Transnistria.

Autoritățile electorale moldovene au decis ca buletinele de vot pentru alegătorii din Republica Moldova să fie tipărite în cinci limbi, respectiv limba română (2.170.039), limba rusă (649.573), limba găgăuză (3.400), limba bulgară (1.827) și limba romani (416). Pentru alegătorii din Transnistria au fost tipărite 14.500 în limba română și 9.000 în limba rusă.

Pentru prima dată la acest tip de scrutin, alegătorii din zece state vor avea posibilitatea de a vota prin corespondență.

Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși în listele electorale. Accesul în Parlament este condiționat de atingerea pragului electoral stabilit de legislație: 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți.

Parlamentul Republicii Moldova este constituit din 101 deputați.

