Moldovenii primesc „chemări la război", înainte de alegerile cruciale de duminică. Precizările Ministerului Apărării de la Chișinău

Autor: Maria Mora
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 08:27
927 citiri
Moldovenii primesc „citații" la război FOTO presa.army.md

Ministerul Apărării din Republica Moldova avertizează cu privire la o nouă tentativă de răspândire a unor zvonuri despre o presupusă pregătire de război, acuzând o dezinformare pe canalele de Telegram.

Pe canalele de Telegram circulă din nou așa-numite „citații” de chemare în instituțiile militare, adresate cetățenilor. Aceste documente sunt false și fac parte dintr-o nouă tentativă de a răspândi minciuna că ar exista o pregătire de război, arată Centrul Mass-Media Militară.

Ministerul Apărării din Republica Moldova precizează că nu a transmis „niciun fel de citații cetățenilor și că toate aceste informații sunt mincinoase”.

„Scopul lor este clar: răspândirea panicii, subminarea încrederii în instituțiile statului și manipularea opiniei publice în contextul proceselor electorale aflate în desfășurare. Facem apel către cetățeni să rămână vigilenți, să nu se lase induși în eroare și să se informeze exclusiv din sursele oficiale ale instituțiilor statului”, mai arată Ministerul, potrivit Centrului Mass-Media Militară.

#alegeri parlamentare Republica Moldova, #fake news, #citatii razboi, #chemare razboi , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
