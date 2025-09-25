Ministrul de Externe, Oana Țoiu, apare într-un clip video fals, în care ar critica Republica Moldova. MAE: Un act de "manipulare și interferență informațională străină"

Un clip video trucat (fake), în care apar declarații atribuite ministrei de Externe, Oana Țoiu, este semnalat și contestat printr-un comunicat de presă transmis de Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Declarațiile false atribuite ministrei Țoiu se referă la Republica Moldova, cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova (28 septembrie 2025). În acest clip video fake, Oana Țoiu ar semnala unele infracțiuni care ar fi comise de cetățeni ai Republicii Moldova - doar că, potrivit MAE, Oana Țoiu nu a făcut aceste declarații.

"Ministerul Afacerilor Externe denunță apariția în social media a unui material fals atribuit postului Euronews, care face referire la pretinse declarații ale ministrului Afacerilor Externe. MAE respinge categoric acest conținut care atribuie fals ministrului român al Afacerilor Externe afirmații legate de Republica Moldova", precizează comunicatul de presă transmis de MAE la data de 25 septembrie 2025.

Potrivit MAE, clipul video trucat "prezintă caracteristici de conținut și este prezent pe rețele de conturi utilizate deja în campanii de manipulare și interferență informațională străină denunțate de România și state partenere din UE și NATO. Postarea virală folosește tehnici, tactici și proceduri cunoscute și atribuite unor actori statali pentru a asigura amplificarea artificială pe rețelele sociale a conținutului fals pentru influențarea opiniei publice. Materialul include elemente care vizează spațiul informațional al României, partenerilor și aliaților săi".

Ads

Ministerul român de Externe atrage atenția că "în contextul apropiatelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, astfel de materiale reprezintă un element standard din arsenalul clasic de acțiuni hibride desfășurate în spațiul informațional cu scopul de a crea tensiuni ideologice și de a susține narativele de propagandă statală. Astfel de campanii reprezintă un atac sistematic și grav la adresa libertății de expresie și informare".

Ministerul Afacerilor Externe precizează că a raportat acest conținut fals către platformele de social media, precum și către "autoritățile române competente". Totodată, MAE a transmis în Rețeaua de Alertă Rapidă (RAS) a Uniunii Europene informații despre acest "conținut fals".

Ads