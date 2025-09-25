Ministrul de Externe, Oana Țoiu, apare într-un clip video fals, în care ar critica Republica Moldova. MAE: Un act de "manipulare și interferență informațională străină"

Autor: Mihai Diac
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 21:55
306 citiri
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, apare într-un clip video fals, în care ar critica Republica Moldova. MAE: Un act de "manipulare și interferență informațională străină"
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu - Foto: Facebook / Oana Țoiu

Un clip video trucat (fake), în care apar declarații atribuite ministrei de Externe, Oana Țoiu, este semnalat și contestat printr-un comunicat de presă transmis de Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Declarațiile false atribuite ministrei Țoiu se referă la Republica Moldova, cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova (28 septembrie 2025). În acest clip video fake, Oana Țoiu ar semnala unele infracțiuni care ar fi comise de cetățeni ai Republicii Moldova - doar că, potrivit MAE, Oana Țoiu nu a făcut aceste declarații.

"Ministerul Afacerilor Externe denunță apariția în social media a unui material fals atribuit postului Euronews, care face referire la pretinse declarații ale ministrului Afacerilor Externe. MAE respinge categoric acest conținut care atribuie fals ministrului român al Afacerilor Externe afirmații legate de Republica Moldova", precizează comunicatul de presă transmis de MAE la data de 25 septembrie 2025.

Potrivit MAE, clipul video trucat "prezintă caracteristici de conținut și este prezent pe rețele de conturi utilizate deja în campanii de manipulare și interferență informațională străină denunțate de România și state partenere din UE și NATO. Postarea virală folosește tehnici, tactici și proceduri cunoscute și atribuite unor actori statali pentru a asigura amplificarea artificială pe rețelele sociale a conținutului fals pentru influențarea opiniei publice. Materialul include elemente care vizează spațiul informațional al României, partenerilor și aliaților săi".

Ministerul român de Externe atrage atenția că "în contextul apropiatelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, astfel de materiale reprezintă un element standard din arsenalul clasic de acțiuni hibride desfășurate în spațiul informațional cu scopul de a crea tensiuni ideologice și de a susține narativele de propagandă statală. Astfel de campanii reprezintă un atac sistematic și grav la adresa libertății de expresie și informare".

Ministerul Afacerilor Externe precizează că a raportat acest conținut fals către platformele de social media, precum și către "autoritățile române competente". Totodată, MAE a transmis în Rețeaua de Alertă Rapidă (RAS) a Uniunii Europene informații despre acest "conținut fals".

Republica Moldova are deja planuri după alegerile parlamentare. Ar putea intra în UE până în anul 2028
Republica Moldova are deja planuri după alegerile parlamentare. Ar putea intra în UE până în anul 2028
Republica Moldova are alegeri parlamentare, extrem de importante, în ziua de 28 septembrie 2025, însă oficialii de la Chișinău lucrează, simultan, și la proiecte viitoare - unul dintre...
Avertisment dur al unui europarlamentar pentru moldoveni, înainte de alegeri. ”Putin va transforma Republica Moldova într-un poligon”
Avertisment dur al unui europarlamentar pentru moldoveni, înainte de alegeri. ”Putin va transforma Republica Moldova într-un poligon”
Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a declarat joi, 25 septembrie, despre scenariul ca la Chişinău să existe o majoritate clară pro-rusă, în urma alegerilor din acest weekend, că în secunda...
#alegeri parlamentare Republica Moldova, #oana toiu, #MAE, #Romania Republica Moldova, #fake news romania , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Motivul pentru care o femeie de 75 de ani a tinut cadavrul fiicei sale intr-un congelator timp de 20 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
18 angajati CJAS Bacau au furat peste 1 milion de lei si i-au bagat in imobiliare. Cum au fost prinsi
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Călin Georgescu nu a fost așa un călăreț singuratic". Nicușor Dan acuză faptul că în spatele acestuia a fost "o rețea de oameni cu bani din România"
  2. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, apare într-un clip video fals, în care ar critica Republica Moldova. MAE: Un act de "manipulare și interferență informațională străină"
  3. De ce România, spre deosebire de Polonia, nu a doborât drona rusească ce a zburat 50 de minute prin spațiul nostru aerian. Explicațiile președintelui Dan VIDEO
  4. "Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua", anunță președintele Nicușor Dan VIDEO
  5. AUR urcă, PSD se clatină: „Nu este înțelept să le cântăm prohodul. De cel puțin 15-20 ani se tot anunță moartea acestui partid”
  6. Republica Moldova are deja planuri după alegerile parlamentare. Ar putea intra în UE până în anul 2028
  7. Avertisment dur al unui europarlamentar pentru moldoveni, înainte de alegeri. ”Putin va transforma Republica Moldova într-un poligon”
  8. Citaţii false de chemare în armată circulă în Republica Moldova. „Scopul lor este răspândirea panicii în preajma alegerilor de duminică”
  9. Fosta guvernatoare a Găgăuziei a primit interdicție de a intra în Polonia. Irina Vlah este acuzată că sprijină ingerințele Rusiei în Republica Moldova
  10. Moldova, sub asaltul propagandei ruse! Cum încearcă Moscova să răstoarne alegerile din 28 septembrie

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!