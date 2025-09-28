Fostul președinte prorus Igor Dodon cheamă la proteste în Republica Moldova: ”Se pregătește un scenariu ca în România”

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, care este și copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, a anunțat că va organiza, luni la prânz, 29 septembrie, un protest în fața Parlamentului împotriva unei presupuse intenții a Guvernului de la Chișinău de a anula alegerile parlamentare.

El a declarat, duminică, că victoria opoziției în alegerile parlamentare este evidentă și că prin acest protest va fi apărată victoria partidelor de stânga.

”Am văzut că doamna Maia Sandu deja a declarat că poate să anuleze alegerile parlamentare. Asta denotă frica și panica în rândul guvernării, care pierde puterea pentru că patru ani nu au făcut nimic. Eu vreau să vin cu un mesaj către toți cetățenii din Republica Moldova să fim gata mâine să apărăm victoria noastră. Faptul că opoziția va învinge la aceste alegeri parlamentare deja este evident. Trebuie să nu le permitem să ne anuleze voturile (...) Maia Sandu a dat de înțeles astăzi că este gata să anuleze alegerile. Asta înseamnă că ei pregătesc posibil un scenariu ca în România. Știm ce a avut loc în România anul trecut, anularea alegerilor”, a afirmat Dodon.

El a acuzat Occidentul că s-a implicat în campania electorală din Republica Moldova, afirmând că vizitele liderilor externi au însemnat 'o implicare în treburile interne ale Republicii Moldova'.

”Eu consider că implicarea în această campanie electorală este a Occidentului prin ONG-uri plătite de Fundația Soros, Comisia Europeană, care au participat direct, prin panotaje politice în această campanie electorală, prin vizite din extern, care este o implicare în treburile interne ale Republicii Moldova și prin apel direct de a vota guvernarea”, a adăugat Dodon.

