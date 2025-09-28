George Simion îndeamnă moldovenii explicit să voteze un candidat care a abuzat de TikTok pe modelul Georgescu VIDEO

George Simion, șeful partidului AUR din România, a îndemnat cetățenii Republicii Moldova duminică, 28 septembrie, să voteze pentru partidul condus de Vasile Costiuc. Un video cu Simion a fost publicat pe TikTok de simpatizanții partidului Democrația Acasă în ziua alegerilor parlamentare.

„Fraților care voiați să puneți ștampila duminică pe AUR sau pe oricare alt candidat, uitați, imediat după PAS, e acolo Democrația Acasă, DA. Pac!”, a fost mesajul transmis de George Simion pe TikTok.

Ads

O rețea coordonată de 17 conturi pe TikTok care au contribuit la creșterea promovării candidatului la alegerile parlamentare Vasile Costiuc și care doar în ultima săptămână au adunat peste 1 milion de vizualizări folosind #vasilecostiuc a fost identificată de Expert Forum (EFOR), relatează G4Media.

Rețeaua prezintă indicii clare de comportament inautentic, cu 993 de conturi „soldați” care urmăresc sistematic aceleași profiluri politice. „Este un exemplu de cum sistemele electorale sunt vulnerabile la manipulare prin publicitate politică mascată pe platformele de social media”, se arată în analiză.

Ads

„Așa cum TikTok a făcut în repetate rânduri – ne-a adus în punctul în care oamenii se informează masiv de pe social media, dar statele democratice au mâinile legate în impunerea de condiții de transparență, monitorizarea influenței externe (FIMI) și a publicității politice mascate. În UE se va derula un experiment pe viu cu atât mai interesant cu cât atât Meta, cât și Google renunță la publicitate politică din cauza noii reglementări europene TTPA, care intră în vigoare pe deplin în octombrie. [TTPA – Transparency and Targeting of Political Advertising – reprezintă noua reglementare europeană care obligă platformele la transparență sporită în privința publicității politice]”, se mai arată în analiză.

Ads