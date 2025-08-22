Dodon, fostul președinte moldovean pro-Putin, se simte amenințat de vizita lui Macron, Merz și Tusk la Chișinău. Acuză ”o intervenție directă în treburile interne” înainte de alegeri

Igor Dodon, fostul președinte prorus al Republicii Moldova, consideră că vizita unor lideri europeni la Chișinău, cu o lună înainte de alegerile parlamentare, este „o intervenție directă în treburile interne” ale țării. Actual președinte al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), aflat în opoziție, Dodon spune că vizita lui Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk are ca scop susținerea partidului de guvernământ Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în scrutinul din luna septembrie.

Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk urmează să facă o vizită la Chișinău, miercuri, la 27 august, pentru a susține Republica Moldova, care acuză Rusia de tentative de destabilizare, a anunțat vineri Președinția franceză. Cei trei lideri europeni vin la Chișinău la invitația președintei Maia Sandu, cu ocazia marcării a 34 de ani de la independență, pentru a-și „reafirma susținerea deplină a securității, suveranității și drumului european al (Republicii) Moldova”, a precizat Palatul Elysee.

„Săptămâna viitoare, o delegație mare va veni din nou în Moldova pentru a o susține pe Maia Sandu. Consider că asta este o intervenție directă în treburile interne ale Republicii Moldova. Imaginați-vă dacă Putin sau Lukașenko ar fi venit de Ziua Independenței atunci când am avut alegerile prezidențiale din 2020. Ce scandal s-ar fi stârnit, inclusiv în capitalele europene. Dar lor le este permis. Să treacă peste toate liniile roșii doar ca să-și susțină aici, în Moldova, marionetele, sorosiștii și globaliștii”, a reacționat vineri Igor Dodon.

În emisiunea sa online „În direct cu Igor Dodon”, fostul președinte al Moldovei s-a adresat direct președintelui Franței, Emmanuel Macron, care se numără printre oficialii așteptați la Chișinău, și i-a transmis că „nu va uita” pretinsa interferență, relatează NewsMaker. „Tovarășe Macron, stimate Macron, nu vom uita asta. Este împotriva intereselor cetățenilor Republicii Moldova. Dar în orice caz, la această chestiune ne vom întoarce cândva. Noi ne respectăm partenerii francezi, dar voi trebuie să sprijiniți Moldova, nu marioneta Maia Sandu și grupul ei criminal organizat, PAS”, a spus Dodon.

Cei trei lideri europeni așteptați la Chișinău de Ziua Independenței vor susține declarații de presă la sediul Președinției și apoi se vor adresa cetățenilor în cadrul unui concert organizat în Piața Marii Adunări Naționale.

Pe 31 august, de Ziua Limbii Române, la Chișinău este așteptat președintele României, Nicușor Dan.

Președinția de la Chișinău a comentat că prezența celor patru lideri reconfirmă „încrederea în Republica Moldova și sprijinul pentru drumul european”.

Vizitele celor patru lideri au loc cu doar o lună înainte de alegerile parlamentare, prevăzute pe 28 septembrie. În cursa electorală au fost înregistrate atât formațiunea de guvernământ pro-europeană PAS, fondată de președinta Maia Sandu, cât și Blocul „Patriotic”, format din partide de opoziție pro-ruse: PSRM, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul Republican „Inima Moldovei” și Partidul „Pentru Viitorul Moldovei”.

