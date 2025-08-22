Dodon, fostul președinte moldovean pro-Putin, se simte amenințat de vizita lui Macron, Merz și Tusk la Chișinău. Acuză ”o intervenție directă în treburile interne” înainte de alegeri

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 22 August 2025, ora 17:51
129 citiri
Dodon, fostul președinte moldovean pro-Putin, se simte amenințat de vizita lui Macron, Merz și Tusk la Chișinău. Acuză ”o intervenție directă în treburile interne” înainte de alegeri
Igor Dodon, fost președinte al Repubicii Moldova FOTO: Hepta

Igor Dodon, fostul președinte prorus al Republicii Moldova, consideră că vizita unor lideri europeni la Chișinău, cu o lună înainte de alegerile parlamentare, este „o intervenție directă în treburile interne” ale țării. Actual președinte al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), aflat în opoziție, Dodon spune că vizita lui Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk are ca scop susținerea partidului de guvernământ Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în scrutinul din luna septembrie.

Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk urmează să facă o vizită la Chișinău, miercuri, la 27 august, pentru a susține Republica Moldova, care acuză Rusia de tentative de destabilizare, a anunțat vineri Președinția franceză. Cei trei lideri europeni vin la Chișinău la invitația președintei Maia Sandu, cu ocazia marcării a 34 de ani de la independență, pentru a-și „reafirma susținerea deplină a securității, suveranității și drumului european al (Republicii) Moldova”, a precizat Palatul Elysee.

„Săptămâna viitoare, o delegație mare va veni din nou în Moldova pentru a o susține pe Maia Sandu. Consider că asta este o intervenție directă în treburile interne ale Republicii Moldova. Imaginați-vă dacă Putin sau Lukașenko ar fi venit de Ziua Independenței atunci când am avut alegerile prezidențiale din 2020. Ce scandal s-ar fi stârnit, inclusiv în capitalele europene. Dar lor le este permis. Să treacă peste toate liniile roșii doar ca să-și susțină aici, în Moldova, marionetele, sorosiștii și globaliștii”, a reacționat vineri Igor Dodon.

În emisiunea sa online „În direct cu Igor Dodon”, fostul președinte al Moldovei s-a adresat direct președintelui Franței, Emmanuel Macron, care se numără printre oficialii așteptați la Chișinău, și i-a transmis că „nu va uita” pretinsa interferență, relatează NewsMaker. „Tovarășe Macron, stimate Macron, nu vom uita asta. Este împotriva intereselor cetățenilor Republicii Moldova. Dar în orice caz, la această chestiune ne vom întoarce cândva. Noi ne respectăm partenerii francezi, dar voi trebuie să sprijiniți Moldova, nu marioneta Maia Sandu și grupul ei criminal organizat, PAS”, a spus Dodon.

Cei trei lideri europeni așteptați la Chișinău de Ziua Independenței vor susține declarații de presă la sediul Președinției și apoi se vor adresa cetățenilor în cadrul unui concert organizat în Piața Marii Adunări Naționale.

Pe 31 august, de Ziua Limbii Române, la Chișinău este așteptat președintele României, Nicușor Dan.

Președinția de la Chișinău a comentat că prezența celor patru lideri reconfirmă „încrederea în Republica Moldova și sprijinul pentru drumul european”.

Vizitele celor patru lideri au loc cu doar o lună înainte de alegerile parlamentare, prevăzute pe 28 septembrie. În cursa electorală au fost înregistrate atât formațiunea de guvernământ pro-europeană PAS, fondată de președinta Maia Sandu, cât și Blocul „Patriotic”, format din partide de opoziție pro-ruse: PSRM, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul Republican „Inima Moldovei” și Partidul „Pentru Viitorul Moldovei”.

Macron sare în apărarea soției sale, după conspirațiile lansate online de extremiștii MAGA: „Vorbim despre statutul Primei Doamne a Franței”
Macron sare în apărarea soției sale, după conspirațiile lansate online de extremiștii MAGA: „Vorbim despre statutul Primei Doamne a Franței”
Președintele francez Emmanuel Macron a sărit în apărarea soției sale, Brigitte, vorbind despre procesul pe care cei doi i l-au intentat influenceriței americane de extremă dreapta Candace...
Parlamentul European se pregătește să deschidă un birou în Chișinău. Victor Negrescu: „Republica Moldova se află într-un moment decisiv”
Parlamentul European se pregătește să deschidă un birou în Chișinău. Victor Negrescu: „Republica Moldova se află într-un moment decisiv”
Potrivit unui mesaj trimis vineri, 22 august, pe social media de Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, instituția legislativă de la Bruxelles va deschide în această toamnă...
#alegeri parlamentare Republica Moldova, #Igor Dodon, #PSRM, #Emmanuel Macron, #Pas, #Friedrich Merz, #Donald Tusk , #Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au vazut unde ar urma sa ajunga Ianis Hagi dupa 3 luni de "somaj" si au reactionat intr-un singur cuvant
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Cum facem fata noilor taxe si scumpirilor la energie? De la strategie nationala la bugetul familiei

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dodon, fostul președinte moldovean pro-Putin, se simte amenințat de vizita lui Macron, Merz și Tusk la Chișinău. Acuză ”o intervenție directă în treburile interne” înainte de alegeri
  2. Bărbat internat cu forța la Psihiatrie. Ordin de protecție și brățară electronică pentru 12 luni după ce a hărțuit și amenințat o mamă și pe fiica ei
  3. Încă o tragedie în familie. O femeie este în stare gravă la spital, după ce a fost bătută de soț. Agresorul s-a sinucis
  4. Oracolul de la Minsk. Lukașenko dezvăluie cum face predicții politice corecte despre Putin. "Fără falsă modestie"
  5. FBI a percheziționat locuința lui John Bolton, fost consilier al lui Trump, devenit un critic al acestuia. Bolton susținea că Trump ar fi manipulat de Putin
  6. Consilier superior ANAF, sub control judiciar pentru divulgare de informații secrete și un prejudiciu de peste 7 milioane de lei
  7. Un fost ministru al Justiției susține tăierea pensiilor și creșterea vârstei de pensionare a magistraților: ”Independența magistraților nu se apără prin pensii sau privilegii”
  8. ONU a declarat foamete într-un guvernorat din Gaza, pentru prima oară în Orientul Mijlociu. Peste 250.000 de palestinieni, în stare „catastrofală”
  9. Centrul de Arși de la Floreasca devine doar o unitate funcțională de arși. Anunțul lui Rogobete: ”Situația de aici să nu se mai repete”
  10. Solicitările lui Putin privind Ucraina: Ce vrea și la ce este dispus să renunțe președintele Rusiei SURSE