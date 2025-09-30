Igor Dodon, tupeu uriaș când credea că a câștigat alegerile. Avertizare pentru jurnaliștii români: "Continuați în rusă. Lăsați-i să învețe. Le va trebui"

Liderul socialiștilor de la Chișinău, Igor Dodon, a stârnit controverse la o conferință de presă după închiderea secțiilor de votare, sugerând jurnaliștilor români să învețe limba rusă, după ce aceștia i-au cerut colegului său, Constantin Starîș, să vorbească în română.

„La noi, de obicei, jurnaliștii îi ascultă pe cei care vorbesc. Eu înțeleg că cei veniți din afara țării cred că controlează situația în Republica Moldova. Încă nu. Permiteți-le să vorbească. Continuați în rusă. Lăsați-i să învețe. Le va trebui”, a declarat Dodon.

În momentul în care a făcut declarațiile, Igor Dodon era convins că este câștigător al alegerilor parlamentare.

La câteva ore după acest moment, numărarea voturilor a arătat înfrângerea categorică pentru Igor Dodon și pentru tabăra lui rusofilă. Au luat mai puțin de jumătate din voturile obținute de PAS, partidul Maiei Sandu.

Ads

Ulterior, la un protest din fața Parlamentului, Dodon a declarat că nu va recunoaște rezultatul alegerilor parlamentare de duminică înainte de finalizarea tuturor contestațiilor depuse. Liderul socialist spune că opoziția a câștigat alegerile din Republica Moldova, rezultatul fiind răsturnat de votul din străinătate.

„Toate partidele de opoziție au învins în țară în aceste alegeri parlamentare. Opoziția a acumulat mai mult de 49% în țară și PAS doar 44%. Deci, PAS-ul, din nou, datorită diasporei, datorită a ceea ce s-a făcut în afara țării, obține, după datele lor preliminare, 50 de mandate plus”, a spus Igor Dodon.

Ads