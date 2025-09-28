Prorusul Igor Dodon cheamă moldovenii la proteste, după încheierea alegerilor: „Nu vă opuneți alegerii poporului. Fiți conștienți de consecințe”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 22:06
226 citiri
Prorusul Igor Dodon cheamă moldovenii la proteste, după încheierea alegerilor: „Nu vă opuneți alegerii poporului. Fiți conștienți de consecințe”
Igor Dodon FOTO Facebook/Igor Dodon

Președintele PSRM, Igor Dodon, a anunțat după închiderea urnelor la alegerile parlamentare că luni, la ora 12:00, se vor întâlni cu toții în fața clădirii Parlamentului, pentru un protest pașnic, el având și un mesaj către forțele de ordine: ”Nu vă supuneți ordinelor dictatoriale ale unei puteri politice cuprinse de panică și agonie”.

Igor Dodon anunță într-un mesaj pe Facebook în limba engleză că ”mâine se va lua o decizie cu privire la acțiunile viitoare”.

”De asemenea, mâine, la ora 12:00, ne vom întâlni cu toții în fața clădirii Parlamentului pentru un protest pașnic în apărarea alegerii populare. Facem apel la toate comunitățile, la toate forțele politice - indiferent de orientarea lor ideologică, și la toți liderii de opinie publică - să cheme la unitate. Facem apel la consolidare împotriva amenințării generale la adresa democrației, a cetățenilor și a statului – dictatura PAS. Plecăm fără simboluri de partid, doar cu steagul statului, pentru a proteja democrația și vocea poporului,” scrie Dodon în mesaj.

El transmite un mesaj pentru reprezentanții instituțiilor statului și ai forțelor de ordine.

”Înțelegem că panica puterii este mare și că sunteți supuși unei presiuni semnificative. Știm că, printre altele, vi se poate cere să acționați contrar Constituției. Cu toate acestea, vă rugăm să vă amintiți: voi serviți țara și poporul său, nu forțele politice temporare. Puterea se schimbă, iar cea actuală s-a epuizat deja, pleacă. Dați dovadă de demnitate și responsabilitate. Nu vă supuneți ordinelor dictatoriale ale unei puteri politice cuprinse de panică și agonie. Poporul este stăpânul țării și astăzi și-a exprimat clar voința. Nu vă opuneți alegerii poporului. Fiți conștienți de consecințe. În trecutul recent, alți decidenți au plătit scump pentru acțiuni chiar mai puțin grave decât cele care vi se cer astăzi. Nu trădați democrația, Constituția și Patria de dragul unei puteri agresive și speriate. Crimele împotriva poporului nu au rămas niciodată nepedepsite. Stați de partea poporului,” a mai spus Dodon.

El i-a îndemnat pe moldoveni să vină la protest.

”Încă o dată, dragi cetățeni, dragi moldoveni, ne vedem mâine la ora 12:00 la Parlament. Astăzi am votat pentru schimbare. Iar mâine o vom proteja. Acum facem apel la pace. De asemenea, cerem autorităților să fie responsabile. Nu vom tolera revolte în masă. Dar nici voi nu încercați să provocați poporul. Alegerile s-au încheiat. Poporul a votat. Iar această alegere trebuie respectată,” spune Igor Dodon în mesaj.

