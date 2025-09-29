Disperare la oamenii lui Putin după ce au fost zdrobiți de Maia Sandu în alegeri. Câți bani le promite Dodon moldovenilor care ies în stradă UPDATE

Poliția din Republica Moldova susține că mai multor persoane li s-ar promite bani pentru a ieși la protestul organizat luni, 29 septembrie, la Chișinău de Igor Dodon. Dodon a îndemnat, duminică seară, oamenii să iasă la vot, după ce rezultatele parțiale ale alegerilor arătau că partidul său a pierdut categoric în fața pro-europenilor.

Banii ar fi promiși în contextul în care cetățenii ar refuza să iasă în stradă, notează Inspectoratul General al Poliției (IGP), conform Ziarului de Gardă.

UPDATE 11:45

Purtătoarea de cuvânt a Partidului Socialiștilor, Carmena Sterpu, a calificat informațiile în care este vizat partidul drept „insinuări” și a adăugat că formațiunea le „respinge categoric”.

„Acțiunile noastre nu au fost niciodată plătite și nu au fost organizate după principiul „angajării de oameni”. Toate protestele noastre sunt exclusiv pașnice, bazate pe entuziasmul, poziția civică și patriotismul participanților. Defăimarea răspândită de regimul de guvernare nu este decât o încercare de a discredita nemulțumirea populară. Astfel de povești sunt inventate de autorități care nu pot câștiga alegerile în mod cinstit, fără eliminarea concurenților, fără condamnări la închisoare pentru liderii opoziției și fără a scufunda societatea într-o atmosferă de frică”, a declarat Carmena Sterpu într-o reacție pentru NewsMaker.

Ads

Purtătoarea de cuvânt a Partidului Socialiștilor a spus că formațiunea este convinsă că „cetățenii Republicii Moldova văd adevărul și decid singuri dacă să iasă în stradă pentru a-și apăra drepturile și viitorul țării”.

UPDATE 11:40 NewsMaker a intrat în posesia unor capturi de ecran dintr-un chat de pe Telegram, în care sunt mobilizate mai multe persoane. Persoanele sunt îndemnate să ia cu ele încărcătoarele și pașapoartele și au fost anunțate că trebuie să fie prezente la ora 12:00, în centrul capitalei. Totodată, li s-a spus că, dacă aduc și alte persoane, vor primi pentru fiecare câte 50 de euro.

„Fiecare participant va primi 150 de euro la finalul zilei”, se mai arată în discuțiile din chat.

Într-un alt mesaj, o persoană anunță că este în căutarea mai multor persoane pentru a înregistra un clip video „împotriva falsificării alegerilor”. Aceasta a promis o remunerare de 1.500 de lei, hrană și apă. Înregistrarea video-ului va avea loc pe 29 septembrie, la ora 12, în centrul Chișinăului. „De la 50 la 300 de dolari, în funcție de implicare”, a spus ulterior aceasta.

Ads

Știrea inițială

„Amintim repetat organizatorilor că poartă răspundere absolută pentru aceste acțiuni și că legea pedepsește astfel de ilegalitate. Poliția respectă dreptul fiecărei persoane la libera exprimare și îndeamnă cetățenii să-și controleze acțiunile, să nu se lase ademeniți și să-și respecte demnitatea. În contextul în care vor fi constatate asemenea ilegalități, Poliția va interveni și le va documenta conform cadrului legal”, menționează IGP.

Blocul Electoral al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, condus de Igor Dodon și Vladimir Voronin, a pierdut alegerile parlamentare în fața partidului de guvernământ PAS, al președintei Maia Sandu, care a obținut peste 50% din voturi. Blocul Patriotic al lui Dodon a obținut doar 24%.

Ads

În seara zilei de duminică, ofițerii și procurorii au desfășurat acțiuni în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului de luni din capitală, anunțat de Blocul Electoral al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei.

Au fost reținute trei persoane, printre care doi frați (monitorizați de ofițeri de aproape 2 luni), care ar fi angajați ai structurilor de forță din stânga Nistrului, fiind liderii responsabili de coordonarea, monitorizarea și aprovizionarea logistică a grupurilor.

Poliția menționează că, în timpul reținerii și perchezițiilor, la aceștia au fost depistate un șir de obiecte (inclusiv pirotehnice și inflamabile) care urmau a fi folosite pentru a panica mulțimea și a crea haos.

Dodon, chemare la protest

Blocul Electoral Patriotic a protestat în fața Comisiei Electorale Centrale. „Noi nu vom recunoaște alegerile falsificate. Protestăm pașnic. Moldova! Victorie!”, a declarat Igor Dodon, liderul PSRM.

Ads

Liderul PSRM a invitat protestatarii luni la manifestație, în fața Parlamentului.

„Vom protesta pașnic, nu ne vom lăsa provocați. Ieșim să ne apărăm votul. PAS a pierdut aceste alegeri. Dacă mâine va fi altfel, înseamnă că au falsificat”, a declarat Igor Dodon.

Ads