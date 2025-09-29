Igor Dodon nu recunoaște rezultatele alegerilor din Republica Moldova. „Sunt unele încălcări pe care noi le analizăm”

Fostul președinte socialist al Republicii Moldova, Igor Dodon, lider al Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (Blocul patriotic), a declarat, luni, 29 septembrie, că nu va recunoaște rezultatul alegerilor parlamentare de duminică înainte de finalizarea tuturor contestațiilor depuse.

El a declarat, în timpul unei acțiuni de protest organizate în fața Parlamentului, că formațiunea politică pe care o conduce va uza de toate căile pentru a contesta rezultatele alegerilor.

„Sunt unele încălcări pe care noi le analizăm până la sfârșitul zilei și le vom înainta conform procedurilor. Vă spun care este procedura. Prima dată examinează Comisia Electorală Centrală (CEC). Dacă CEC-ul le respinge, mergem la Curtea de Apel, mai departe la Curtea Supremă de Justiție și mai departe la Curtea Constituțională. De aceea, vom merge strict pe procedura legală, fără provocări, fără destabilizări. Au fost depuse zeci de contestații, care trebuie să fie examinată. După ce o să fie examinate, o să fie luată decizia. Până când nu sunt examinate toate contestațiile, nu recunoaștem niciun fel de alegeri”, a afirmat Dodon, la protestul din fața Parlamentului.

Liderul socialist spune că opoziția a câștigat alegerile din Republica Moldova, rezultatul fiind răsturnat de votul din străinătate.

„Toate partidele de opoziție au învins în țară în aceste alegeri parlamentare. Opoziția a acumulat mai mult de 49% în țară și PAS doar 44%. Deci, PAS-ul, din nou, datorită diasporei, datorită a ceea ce s-a făcut în afara țării, obține, după datele lor preliminare, 50 de mandate plus”, a spus Igor Dodon.

Pro-europenii de la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au obținut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).

PAS, aflat actualmente la guvernare, a fost votat de 50,16% dintre alegători, în timp ce principala formațiune de stânga, „Blocul Patriotic”, a atras voturile a 24,19% dintre votanți.

Pe poziția a treia se află Blocul Electoral „Alternativa”, al primarului Chișinăului, Ion Ceban, cu 7,97%, urmat de Partidul Nostru al lui Renato Usatîi, cu 6,20%, și Partidul Politic Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, cu 5,62%.

Circa 300 de persoane s-au strâns luni, 29 septembrie, în fața Parlamentului de la Chișinău, la îndemnul liderului Blocului Patriotic al socialiștilor pro-ruși, Igor Dodon. Protestatarii, în frunte cu Dodon, au plecat după doar jumătate de oră, la fața locului rămânând contra-manifestanții pro-europeni.

