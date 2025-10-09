Discuții în Parlamentul României despre amestecul Rusiei în alegerile din Republica Moldova. Deputat AUR, arătat cu degetul pentru „propagandă pro-rusească”

O delegaţie a Republicii Moldova, condusă de Igor Grosu, președintele Parlamentului din țara vecină, a fost prezentă în Parlamentul României joi, 9 octombrie. Unua dintre principalele teme discutate pe timpul vizitei a fost amestecul Rusiei în recentele alegeri parlamentare din Republica Moldova, câștigate de partidul pro-european PAS, aliat al președintei Maia Sandu.

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Cătălin Drulă, secretarul Senatului, Cristian Ghinea, împreună cu liderii grupurilor parlamentare USR, Ştefan Pălărie şi Bogdan Rodeanu, l-au primit joi pe preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a informat un comunicat al USR.

Este prima întâlnire la nivel parlamentar după alegeri, iar oficialii USR l-au felicitat pe Igor Grosu pentru rezultatele obţinute.

„Am apreciat fermitatea autorităţilor moldovene împotriva agresiunii informaţionale ruseşti. Este cazul să spunem agresorului pe nume (Rusia)”, au transmis aceştia.

„Trebuie fermitate, de urmărit banii, instituţiile să-şi facă treaba şi să aplice legea”, a declarat Igor Grosu”, potrivit comunicatului USR.

Una dintre temele ridicate de delegaţia Republicii Moldova a fost legată de declaraţiile şi acţiunile preşedintelui Comisiei comune pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, deputatul AUR Valeriu Munteanu, „care a promovat în timpul campaniei electorale din Moldova propagandă pro-rusească”.

„Grupul parlamentar USR a cerut înlocuirea lui Valeriu Munteanu din această poziţie, considerând aberant ca un rusofil să conducă, din partea României, comisia pentru integrarea europeană a Moldovei. Igor Grosu a făcut apel la Parlamentul României să îl înlocuiască pe Valeriu Munteanu, afirmând că prezenţa sa în fruntea comisiei o face disfuncţională şi ”cu el la masă noi nu avem cum să facem paşi'”, a precizat comunicatul USR.

Alte teme abordate au fost colaborarea economică şi de securitate.

Din partea Republicii Moldova au mai participat Lilian Carp, preşedintele Comisiei parlamentare pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică, şi Radu Marian, preşedintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget şi finanţe.

