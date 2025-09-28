Anunțul Poliției Române după alertele cu bombă în secțiile de votare pentru alegerile din Moldova: „Tratăm cu seriozitate orice sesizare”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 16:31
Persoană la vot FOTO Hepta

Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că duminică, 28 septembrie, a fost primit un e-mail privind existenţa unor dispozitive explozive la secţiile de votare pentru alegerile din Republica Moldova.

Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliţia Română, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală, iar până în prezent, nu există niciun risc care să perturbe procesul electoral.

”Astăzi, 28 septembrie, a fost primit un e-mail, cu privire la existenţa unor dispozitive explozive, la secţiile de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Structurile competente au demarat imediat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei”, anunţă IGPR. Poliţia Română precizează că, din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliţia Română, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală.

”Până în prezent, nu există niciun risc care să perturbe procesul electoral. Instituţiile abilitate gestionează, potrivit atribuţiilor legale, desfăşurarea în condiţii de siguranţă a procesului de votare. Tratăm cu seriozitate orice sesizare, iar, în funcţie de rezultatele verificărilor, vor fi luate măsurile legale”, se arată în comunicatul oficial.

Peste 1 milion de moldoveni și-au exercitat dreptul la vot. Tinerii, cea mai scăzută prezență la vot
Peste 1 milion de moldoveni și-au exercitat dreptul la vot. Tinerii, cea mai scăzută prezență la vot
Peste un milion de cetățeni cu drept de vot s-au prezentat duminică, 28 septembrie, până la ora 14:45, la secțiile de votare. Cei mai activi sunt alegătorii cu vârsta între 36 și 45 de...
Alegeri parlamentare în Moldova: Unde sunt secțiile de vot din România și care sunt documentele necesare pentru a vota
Alegeri parlamentare în Moldova: Unde sunt secțiile de vot din România și care sunt documentele necesare pentru a vota
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, iar cei aflați în străinătate pot vota la secțiile special organizate pentru...
#alegeri parlamentare Republica Moldova, #sectii votare, #alerta bomba , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
