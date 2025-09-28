Anunțul Poliției Române după alertele cu bombă în secțiile de votare pentru alegerile din Moldova: „Tratăm cu seriozitate orice sesizare”

Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că duminică, 28 septembrie, a fost primit un e-mail privind existenţa unor dispozitive explozive la secţiile de votare pentru alegerile din Republica Moldova.

Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliţia Română, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală, iar până în prezent, nu există niciun risc care să perturbe procesul electoral.

”Astăzi, 28 septembrie, a fost primit un e-mail, cu privire la existenţa unor dispozitive explozive, la secţiile de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Structurile competente au demarat imediat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei", anunţă IGPR. Poliţia Română precizează că, din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliţia Română, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală.

”Până în prezent, nu există niciun risc care să perturbe procesul electoral. Instituţiile abilitate gestionează, potrivit atribuţiilor legale, desfăşurarea în condiţii de siguranţă a procesului de votare. Tratăm cu seriozitate orice sesizare, iar, în funcţie de rezultatele verificărilor, vor fi luate măsurile legale”, se arată în comunicatul oficial.

