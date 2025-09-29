Bolojan, reacție după rezultatul alegerilor din Moldova: „Au făcut față unui complex de presiuni menite să deturneze dorința oamenilor”

Prim-ministrul Ilie Bolojan felicită cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de duminică și pentru votul în direcția europeană, după ce Partidul Acțiune și Solidaritate al președintelui Republicii Moldova Maia Sandu a câștigat detașat alegerile parlamentare, cu peste 50% din voturi.

”Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni menite să deturneze dorința oamenilor. În final, așa cum se întâmplă în democrații autentice, votul oamenilor este ceea ce a făcut diferența”, scrie Bolojan luni, pe Facebook.

El subliniază că locul Republicii Moldova este în marea familie europeană.

”Personal, dar și în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum. Felicitări, Republica Moldova!”, conchide Bolojan.

PAS, partidul președintei Maiei Sandu, a înregistrat o victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova de duminică. Partidul proeuropean a acumulat peste 50 la sută din voturi și va deține majoritatea în noul Parlament.

La redistribuire, PAS va ajunge să dețină 55 de mandate din cele 101 din Parlament, ceea ce îi va permite să guverneze singur, arată rezultatele preliminare după procesarea proceselor-verbale din aproape toate secțiile de vot.

