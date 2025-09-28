Promo-LEX semnalează transport organizat de alegători din stânga Nistrului: Două incidente înregistrate la Căușeni în dimineața alegerilor

Organizația Promo-LEX, observator acreditat pentru scrutinul parlamentar din Republica Moldova, a raportat două cazuri de transportare organizată a alegătorilor din regiunea transnistreană, înregistrate în dimineața zilei de 28 septembrie, în raionul Căușeni, informează deschide.md

Primul incident a fost documentat la ora 07:00, la secția de votare nr. 37/6. Potrivit observatorilor, un grup de aproximativ 70 de persoane a sosit simultan, fiind transportat cu 18 automobile înmatriculate în regiunea transnistreană. Vehiculele au ajuns în coloană, fiecare transportând între 4 și 5 pasageri.

Alegătorii s-au adunat în fața secției, păreau să se cunoască între ei și au așteptat 10–15 minute înainte de a intra, pe rând, în secție pentru a vota. Ulterior, aceștia au părăsit zona organizat, în aceeași formulă în care sosiseră.

Un al doilea caz similar a fost semnalat la secția de votare nr. 37/5, unde două autoturisme, tot cu numere transnistrene, au parcat în apropiere. Din vehicule au coborât aproximativ 10 persoane, între care și șoferii. Cei din urmă nu au intrat în secție, dar au rămas să-i aștepte pe ceilalți, care s-au deplasat în grup către urne.

Observatorii au notat că membrii grupului discutau deschis despre opțiunile de vot, indicând susținerea pentru un anumit candidat. Totodată, unii dintre aceștia aveau telefoanele mobile activate pe canale Telegram, cu mesaje care păreau a conține instrucțiuni privind participarea la vot. În câteva cazuri, camerele telefoanelor erau pornite în timpul deplasării către secție.

Separat, autoritățile au raportat cozi semnificative formate pe podul care leagă Rîbnița de Rezina, în dimineața aceleiași zile, sugerând un flux intens de cetățeni din stânga Nistrului spre secțiile de vot din dreapta, potrivit Radio Chișinău. Potrivit informațiilor oficiale, trecerea prin posturile vamale interne se desfășoară într-un ritm constant, fără incidente majore raportate până la această oră.

