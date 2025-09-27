Ministrul Apărării, despre alegerile din Moldova: „Un test de reziliență în mijlocul unui război hibrid declanșat de Rusia”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, declară despre alegerile din Republica Moldova că ceea ce se întâmplă mâine va fi un test de reziliență în mijlocul unui război hibrid declanșat de Rusia, care are scopul de a lovi în încrederea oamenilor în democrație, libertate și Europa.

”Republica Moldova își alege mâine Parlamentul. Dincolo de a fi un simplu exercițiu democratic, ce se întâmplă mâine va fi un test de reziliență în mijlocul unui război hibrid declanșat de Rusia, care are scopul de a lovi în încrederea oamenilor în democrație, libertate și Europa”, spune ministrul într-o postare pe Facebook.

Ionuț Moșteanu arată că în ultimele săptămâni a văzut în investigații de presă aceleași tehnici de manual: bani murdari aruncați pentru influență, rețele de propagandă care seamănă neîncredere, presiune cibernetică și intoxicare informațională.

”Ținta este delegitimarea procesului democratic și obosirea societății. Kremlinul mizează pe haos. O democrație se apără prin vigilența fiecăruia, prin adevăr verificat, prin reguli respectate și prin refuzul fiecăruia de a-și vinde valorile sau votul”, afirmă Moșteanu.

Ministrul Apărării consideră că ”România și Republica Moldova împart aceeași linie de securitate, iar războiul hibrid nu se oprește la Prut”.

”Securitatea se construiește împreună cu vecinii și prietenii noștri. Democrația înseamnă să poți alege liber, iar frica, minciuna sau banii murdari nu trebuie să hotărască în locul oamenilor. Pentru Republica Moldova, rămânerea pe calea europeană înseamnă pace, înseamnă drepturi respectate și șansa la un viitor mai bun. Alegerea e între subordonarea dorită de Kremlin și stabilitatea oferită de Europa. Miza e mare. Fiecare vot contează. Așa că îi îndemn pe toți cetățenii Republicii Moldova, oriunde s-ar afla, să meargă mâine să își exprime opțiunea la urne!”, mai declară Moșteanu.

