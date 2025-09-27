Ministrul Apărării, despre alegerile din Moldova: „Un test de reziliență în mijlocul unui război hibrid declanșat de Rusia”

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 16:48
296 citiri
Ministrul Apărării, despre alegerile din Moldova: „Un test de reziliență în mijlocul unui război hibrid declanșat de Rusia”
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale FOTO Facebook/Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, declară despre alegerile din Republica Moldova că ceea ce se întâmplă mâine va fi un test de reziliență în mijlocul unui război hibrid declanșat de Rusia, care are scopul de a lovi în încrederea oamenilor în democrație, libertate și Europa.

”Republica Moldova își alege mâine Parlamentul. Dincolo de a fi un simplu exercițiu democratic, ce se întâmplă mâine va fi un test de reziliență în mijlocul unui război hibrid declanșat de Rusia, care are scopul de a lovi în încrederea oamenilor în democrație, libertate și Europa”, spune ministrul într-o postare pe Facebook.

Ionuț Moșteanu arată că în ultimele săptămâni a văzut în investigații de presă aceleași tehnici de manual: bani murdari aruncați pentru influență, rețele de propagandă care seamănă neîncredere, presiune cibernetică și intoxicare informațională.

”Ținta este delegitimarea procesului democratic și obosirea societății. Kremlinul mizează pe haos. O democrație se apără prin vigilența fiecăruia, prin adevăr verificat, prin reguli respectate și prin refuzul fiecăruia de a-și vinde valorile sau votul”, afirmă Moșteanu.

Ministrul Apărării consideră că ”România și Republica Moldova împart aceeași linie de securitate, iar războiul hibrid nu se oprește la Prut”.

”Securitatea se construiește împreună cu vecinii și prietenii noștri. Democrația înseamnă să poți alege liber, iar frica, minciuna sau banii murdari nu trebuie să hotărască în locul oamenilor. Pentru Republica Moldova, rămânerea pe calea europeană înseamnă pace, înseamnă drepturi respectate și șansa la un viitor mai bun. Alegerea e între subordonarea dorită de Kremlin și stabilitatea oferită de Europa. Miza e mare. Fiecare vot contează. Așa că îi îndemn pe toți cetățenii Republicii Moldova, oriunde s-ar afla, să meargă mâine să își exprime opțiunea la urne!”, mai declară Moșteanu.

Fraudă masivă pregătită pentru alegerile din Moldova. Buletine de vot gata ștampilate pe un partid pro-rus, găsite într-o tipografie din Chișinău
Fraudă masivă pregătită pentru alegerile din Moldova. Buletine de vot gata ștampilate pe un partid pro-rus, găsite într-o tipografie din Chișinău
Polițiștii din Republica Moldova au găsit, într-o tipografie din Chișinău, buletine de vot gata ștampilate. Acestea aveau aplicată ștampila în căsuța cu sigla unui partid pro-rus...
Autoritățile din R. Moldova se așteaptă la sabotaje cibernetice și la tentative de fraudă ale rușilor la alegerile parlamentare
Autoritățile din R. Moldova se așteaptă la sabotaje cibernetice și la tentative de fraudă ale rușilor la alegerile parlamentare
Autoritățile din Republica Moldova iau în calcul, în contextul alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie, scenarii care includ întreruperea curentului, alarme false cu bombă,...
#alegeri parlamentare Republica Moldova, #ministrul apararii, #alegeri Moldova , #Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Reactia lui Ponta dupa ce a fost pacalit de doi farsori rusi. "Credeam ca este evident"
DigiSport.ro
Ioana Tiriac i-a cerut tatalui sau sa nu vanda "perla coroanei", dar miliardarul a spus DA si a incasat o avere
ObservatorNews.ro
Dupa patru ani, investitia de 127 milioane de euro facuta de statul roman la Cluj a prins viata

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Apărării, despre alegerile din Moldova: „Un test de reziliență în mijlocul unui război hibrid declanșat de Rusia”
  2. Președintele Nicușor Dan va participa la înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan. Premierul Ilie Bolojan a ajuns deja la Blaj
  3. Reacția lui Victor Ponta după ce a fost „păcălit” de doi ruși crezând că vorbește cu un fost președinte ucrainean
  4. Ce crede ministrul Sănătății despre prezența muncitorilor asiatici în România. Nici ”munca mamei mele în Spania nu a deranjat pe nimeni”
  5. Autoritățile din R. Moldova se așteaptă la sabotaje cibernetice și la tentative de fraudă ale rușilor la alegerile parlamentare
  6. Scrisoare de susținere din Congresul SUA pentru Republica Moldova: ”Știm prea bine că adversarii vor depune eforturi pentru a submina, influența și perturba alegerile”
  7. Alegeri parlamentare în Moldova: Unde sunt secțiile de vot din România și care sunt documentele necesare pentru a vota
  8. Alegeri parlamentare în Republica Moldova: Ce scenarii politice ar putea urma după scrutin
  9. Rusia ar pregăti posibile proteste violente ca să o înlăture de la putere pe președinta Republicii Moldova, arată o analiză amplă a ISW
  10. Scenariu alarmant legat de alegerile din Republica Moldova: O victorie a rușilor ar putea duce la pretenții teritoriale asupra României?